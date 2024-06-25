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Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист - РИА Новости, 25.06.2024
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11:58 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955280482.html
Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист
Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист - РИА Новости, 25.06.2024
Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист
Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в настоящий момент находится с пересадкой в Бангкоке, после чего он направится на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:58
2024-06-25T11:58
в мире
бангкок
северные марианские острова
сша
джулиан ассанж
wikileaks
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в настоящий момент находится с пересадкой в Бангкоке, после чего он направится на принадлежащие США Северные Марианские Острова, где пройдёт слушание по его делу, заявила во вторник его супруга Стелла в эфире радиостанции Би-би-си. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке для дозаправки, а затем отправится на Северные Марианские Острова в Тихом океане. Слушание состоится в среду в 9 утра по местному времени (2.00 мск). "В настоящий момент он находится в Бангкоке с пересадкой", - сказала она.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. -0-
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в мире, бангкок, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Бангкок, Северные Марианские острова, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист

Джулиан Ассанж в настоящее время находится с пересадкой в Бангкоке

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в настоящий момент находится с пересадкой в Бангкоке, после чего он направится на принадлежащие США Северные Марианские Острова, где пройдёт слушание по его делу, заявила во вторник его супруга Стелла в эфире радиостанции Би-би-си.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке для дозаправки, а затем отправится на Северные Марианские Острова в Тихом океане. Слушание состоится в среду в 9 утра по местному времени (2.00 мск).
«
"В настоящий момент он находится в Бангкоке с пересадкой", - сказала она.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. -0-
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Ассанжа освободили из британской тюрьмы
Вчера, 03:11
 
В миреБангкокСеверные Марианские островаСШАДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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