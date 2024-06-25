https://ria.ru/20240625/assanzh-1955280482.html

Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист

Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист - РИА Новости, 25.06.2024

Супруга Ассанжа рассказала, где сейчас находится австралийский журналист

Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в настоящий момент находится с пересадкой в Бангкоке, после чего он направится на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:58

2024-06-25T11:58

2024-06-25T11:58

в мире

бангкок

северные марианские острова

сша

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в настоящий момент находится с пересадкой в Бангкоке, после чего он направится на принадлежащие США Северные Марианские Острова, где пройдёт слушание по его делу, заявила во вторник его супруга Стелла в эфире радиостанции Би-би-си. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке для дозаправки, а затем отправится на Северные Марианские Острова в Тихом океане. Слушание состоится в среду в 9 утра по местному времени (2.00 мск). "В настоящий момент он находится в Бангкоке с пересадкой", - сказала она.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. -0-

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955206559.html

бангкок

северные марианские острова

сша

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в мире, бангкок, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, wikileaks