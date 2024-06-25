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Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу - РИА Новости, 25.06.2024
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10:41 25.06.2024 (обновлено: 12:00 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955250763.html
Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу
Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу - РИА Новости, 25.06.2024
Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу
Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания договоренности между ним и Минюстом США, рассказала РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:41
2024-06-25T12:00
в мире
сша
сайпан (остров)
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания договоренности между ним и Минюстом США, рассказала его жена Стелла в эфире радиостанции Би-би-си."Есть принципиальная договоренность между Джулианом и министерством юстиции, и она должна быть подписана судьей на Северных Марианских островах. &lt;…&gt; Он (Ассанж. — Прим. ред.) станет свободным человеком, как только судья подпишет ее, и это произойдет в какое-то время завтра", — сказала она.Слушание состоится 26 июня в 09:00 по местному времени.По словам супруги журналиста, она до последних суток не была уверена в том, что "это на самом деле происходит". После стольких лет пребывания Ассанжа в тюрьме кажется, что все это не по-настоящему, добавила она.В подробности сделки между основателем WikiLeaks и властями США Стелла Ассанж вдаваться не стала, пояснив, что договоренность обнародуют позже. Тем не менее она назвала документ очень интересным.После этого приоритетом станет восстановление здоровья Ассанжа, а дальнейшие планы они пока не обсуждали, заключила супруга журналиста.Сегодня утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые журналист уже провел за решеткой. Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан, после чего Ассанж улетит в родную Австралию.Джулиан Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Среди них есть, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах. Журналист все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955208414.html
сша
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60
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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
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в мире, сша, сайпан (остров), джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
В мире, США, Сайпан (остров), Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию
Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу

Ассанжа отпустят после подписания судьей договоренности между ним и Минюстом США

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания договоренности между ним и Минюстом США, рассказала его жена Стелла в эфире радиостанции Би-би-си.
"Есть принципиальная договоренность между Джулианом и министерством юстиции, и она должна быть подписана судьей на Северных Марианских островах. <…> Он (Ассанж. — Прим. ред.) станет свободным человеком, как только судья подпишет ее, и это произойдет в какое-то время завтра", — сказала она.
Слушание состоится 26 июня в 09:00 по местному времени.
По словам супруги журналиста, она до последних суток не была уверена в том, что "это на самом деле происходит". После стольких лет пребывания Ассанжа в тюрьме кажется, что все это не по-настоящему, добавила она.
В подробности сделки между основателем WikiLeaks и властями США Стелла Ассанж вдаваться не стала, пояснив, что договоренность обнародуют позже. Тем не менее она назвала документ очень интересным.
После этого приоритетом станет восстановление здоровья Ассанжа, а дальнейшие планы они пока не обсуждали, заключила супруга журналиста.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
Вчера, 04:17
Сегодня утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые журналист уже провел за решеткой. Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан, после чего Ассанж улетит в родную Австралию.
Джулиан Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Среди них есть, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах. Журналист все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Жена Ассанжа поблагодарила всех, кто трудился ради его освобождения
Вчера, 03:56
 
В миреСШАСайпан (остров)Джулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаРешение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию
 
 
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