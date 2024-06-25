https://ria.ru/20240625/assanzh-1955250763.html

Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу

Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу - РИА Новости, 25.06.2024

Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу

Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания договоренности между ним и Минюстом США, рассказала РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:41

2024-06-25T10:41

2024-06-25T12:00

в мире

сша

сайпан (остров)

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания договоренности между ним и Минюстом США, рассказала его жена Стелла в эфире радиостанции Би-би-си."Есть принципиальная договоренность между Джулианом и министерством юстиции, и она должна быть подписана судьей на Северных Марианских островах. <…> Он (Ассанж. — Прим. ред.) станет свободным человеком, как только судья подпишет ее, и это произойдет в какое-то время завтра", — сказала она.Слушание состоится 26 июня в 09:00 по местному времени.По словам супруги журналиста, она до последних суток не была уверена в том, что "это на самом деле происходит". После стольких лет пребывания Ассанжа в тюрьме кажется, что все это не по-настоящему, добавила она.В подробности сделки между основателем WikiLeaks и властями США Стелла Ассанж вдаваться не стала, пояснив, что договоренность обнародуют позже. Тем не менее она назвала документ очень интересным.После этого приоритетом станет восстановление здоровья Ассанжа, а дальнейшие планы они пока не обсуждали, заключила супруга журналиста.Сегодня утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые журналист уже провел за решеткой. Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан, после чего Ассанж улетит в родную Австралию.Джулиан Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Среди них есть, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах. Журналист все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019-го Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, на протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в США. Там Ассанжу грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинений.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955208414.html

сша

сайпан (остров)

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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы 2024-06-25T10:41 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сайпан (остров), джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию