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Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой - РИА Новости, 25.06.2024
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08:30 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955226942.html
Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой
Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой - РИА Новости, 25.06.2024
Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в эфире телеканала ABC, что хочет, чтобы освобожденный во вторник из британской тюрьмы Джулиан Ассанж вернулся РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:30
2024-06-25T08:30
австралия
сша
джулиан ассанж
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ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в эфире телеканала ABC, что хочет, чтобы освобожденный во вторник из британской тюрьмы Джулиан Ассанж вернулся домой, в Австралию. По словам Альбанезе, верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит сопровождает Ассанжа из Великобритании, а посол Австралии в США Кевин Радд оказывает "важную помощь". "Я очень ясно дал понять... что независимо от мнения людей о Джулиане Ассанже и его деятельности, дело затянулось слишком надолго. Его дальнейшее заключение не принесет никакой пользы, и мы хотим, чтобы он вернулся домой, в Австралию", - заявил премьер. Он отметил, что его правительство "защищало интересы Австралии, используя все соответствующие каналы для поддержки положительного результата" по делу Ассанжа. "Я делал это с самого начала своего пребывания на посту премьер-министра. Мне будет что сказать, когда закончатся судебные разбирательства, что, я надеюсь, произойдет очень скоро", - подытожил политик. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html
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австралия, сша, джулиан ассанж, wikileaks, в мире
Австралия, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, В мире
Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой

Премьер Австралии заявил, что хочет возвращения Ассанжа на родину

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в эфире телеканала ABC, что хочет, чтобы освобожденный во вторник из британской тюрьмы Джулиан Ассанж вернулся домой, в Австралию.
По словам Альбанезе, верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит сопровождает Ассанжа из Великобритании, а посол Австралии в США Кевин Радд оказывает "важную помощь".
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"Я очень ясно дал понять... что независимо от мнения людей о Джулиане Ассанже и его деятельности, дело затянулось слишком надолго. Его дальнейшее заключение не принесет никакой пользы, и мы хотим, чтобы он вернулся домой, в Австралию", - заявил премьер.
Он отметил, что его правительство "защищало интересы Австралии, используя все соответствующие каналы для поддержки положительного результата" по делу Ассанжа.
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"Я делал это с самого начала своего пребывания на посту премьер-министра. Мне будет что сказать, когда закончатся судебные разбирательства, что, я надеюсь, произойдет очень скоро", - подытожил политик.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
Джулиан Ассанж. Биографическая справка
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АвстралияСШАДжулиан АссанжWikiLeaksВ мире
 
 
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