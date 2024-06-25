https://ria.ru/20240625/assanzh-1955226942.html

Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой

Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой - РИА Новости, 25.06.2024

Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в эфире телеканала ABC, что хочет, чтобы освобожденный во вторник из британской тюрьмы Джулиан Ассанж вернулся РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:30

2024-06-25T08:30

2024-06-25T08:30

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ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в эфире телеканала ABC, что хочет, чтобы освобожденный во вторник из британской тюрьмы Джулиан Ассанж вернулся домой, в Австралию. По словам Альбанезе, верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит сопровождает Ассанжа из Великобритании, а посол Австралии в США Кевин Радд оказывает "важную помощь". "Я очень ясно дал понять... что независимо от мнения людей о Джулиане Ассанже и его деятельности, дело затянулось слишком надолго. Его дальнейшее заключение не принесет никакой пользы, и мы хотим, чтобы он вернулся домой, в Австралию", - заявил премьер. Он отметил, что его правительство "защищало интересы Австралии, используя все соответствующие каналы для поддержки положительного результата" по делу Ассанжа. "Я делал это с самого начала своего пребывания на посту премьер-министра. Мне будет что сказать, когда закончатся судебные разбирательства, что, я надеюсь, произойдет очень скоро", - подытожил политик. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html

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австралия, сша, джулиан ассанж, wikileaks, в мире