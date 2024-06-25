https://ria.ru/20240625/assanzh-1955214852.html

Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа

Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024

Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа

Многолетнее пребывание в тюрьме основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сегодня вышел на свободу, останется в памяти как доказательство... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:55

2024-06-25T05:55

2024-06-25T05:55

в мире

куба

джулиан ассанж

мигель диас-канель бермудес

wikileaks

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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Многолетнее пребывание в тюрьме основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сегодня вышел на свободу, останется в памяти как доказательство неуважения к свободе слова, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. "Ассанж свободен. Долгое и жестокое наказание, наложенное на него за разоблачения имперских преступлений, останется в памяти народа как доказательство того, как мало его тюремщики верят в свободу прессы", - написал политик в своем блоге в соцсети Х. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Помимо президента Кубы это событие приветствовали лидеры Мексики и Колумбии. Последний также пригласил Джулиана и его жену Стеллу посетить Колумбию. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955214458.html

https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html

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в мире, куба, джулиан ассанж, мигель диас-канель бермудес, wikileaks