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Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
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05:55 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955214852.html
Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа
Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа
Многолетнее пребывание в тюрьме основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сегодня вышел на свободу, останется в памяти как доказательство... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:55
2024-06-25T05:55
в мире
куба
джулиан ассанж
мигель диас-канель бермудес
wikileaks
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Многолетнее пребывание в тюрьме основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сегодня вышел на свободу, останется в памяти как доказательство неуважения к свободе слова, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. "Ассанж свободен. Долгое и жестокое наказание, наложенное на него за разоблачения имперских преступлений, останется в памяти народа как доказательство того, как мало его тюремщики верят в свободу прессы", - написал политик в своем блоге в соцсети Х. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Помимо президента Кубы это событие приветствовали лидеры Мексики и Колумбии. Последний также пригласил Джулиана и его жену Стеллу посетить Колумбию. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955214458.html
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в мире, куба, джулиан ассанж, мигель диас-канель бермудес, wikileaks
В мире, Куба, Джулиан Ассанж, Мигель Диас-Канель Бермудес, WikiLeaks
Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа

Президент Кубы: наказание Ассанжа будет напоминать о неуважении к свободе слова

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Многолетнее пребывание в тюрьме основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сегодня вышел на свободу, останется в памяти как доказательство неуважения к свободе слова, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Ассанж свободен. Долгое и жестокое наказание, наложенное на него за разоблачения имперских преступлений, останется в памяти народа как доказательство того, как мало его тюремщики верят в свободу прессы", - написал политик в своем блоге в соцсети Х.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа
05:51
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Помимо президента Кубы это событие приветствовали лидеры Мексики и Колумбии. Последний также пригласил Джулиана и его жену Стеллу посетить Колумбию.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена
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В миреКубаДжулиан АссанжМигель Диас-Канель БермудесWikiLeaks
 
 
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