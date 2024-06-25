https://ria.ru/20240625/assanzh-1955214458.html

Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа

Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024

Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа

Комитет защиты журналистов (CPJ) приветствовал сообщения об освобождении основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но считает его преследование опасным... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:51

2024-06-25T05:51

2024-06-25T05:52

в мире

сша

джулиан ассанж

wikileaks

комитет защиты журналистов

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Комитет защиты журналистов (CPJ) приветствовал сообщения об освобождении основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но считает его преследование опасным прецедентом для журналистов и свободы СМИ во всем мире. "Джулиан Ассанж столкнулся с преследованием, которое имело серьезные последствия для журналистов и свободы СМИ во всем мире... Хотя мы приветствуем окончание его заключения, преследование Ассанжа со стороны США создало опасный правовой прецедент, открыв путь для привлечения журналистов к ответственности в соответствии с законом о шпионаже, если они получают конфиденциальные материалы от информаторов. Это никогда не должно было случиться", - приводятся в заявлении на сайте CPJ слова его гендиректора Джоди Гинсберг. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войне в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210799.html

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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, комитет защиты журналистов