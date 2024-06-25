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Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
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05:51 25.06.2024 (обновлено: 05:52 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955214458.html
Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа
Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа
Комитет защиты журналистов (CPJ) приветствовал сообщения об освобождении основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но считает его преследование опасным... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:51
2024-06-25T05:52
в мире
сша
джулиан ассанж
wikileaks
комитет защиты журналистов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Комитет защиты журналистов (CPJ) приветствовал сообщения об освобождении основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но считает его преследование опасным прецедентом для журналистов и свободы СМИ во всем мире. "Джулиан Ассанж столкнулся с преследованием, которое имело серьезные последствия для журналистов и свободы СМИ во всем мире... Хотя мы приветствуем окончание его заключения, преследование Ассанжа со стороны США создало опасный правовой прецедент, открыв путь для привлечения журналистов к ответственности в соответствии с законом о шпионаже, если они получают конфиденциальные материалы от информаторов. Это никогда не должно было случиться", - приводятся в заявлении на сайте CPJ слова его гендиректора Джоди Гинсберг. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войне в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, комитет защиты журналистов
В мире, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Комитет защиты журналистов
Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение Ассанжа

Комитет защиты журналистов приветствовал освобождение основателя WikiLeaks

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Комитет защиты журналистов (CPJ) приветствовал сообщения об освобождении основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но считает его преследование опасным прецедентом для журналистов и свободы СМИ во всем мире.
"Джулиан Ассанж столкнулся с преследованием, которое имело серьезные последствия для журналистов и свободы СМИ во всем мире... Хотя мы приветствуем окончание его заключения, преследование Ассанжа со стороны США создало опасный правовой прецедент, открыв путь для привлечения журналистов к ответственности в соответствии с законом о шпионаже, если они получают конфиденциальные материалы от информаторов. Это никогда не должно было случиться", - приводятся в заявлении на сайте CPJ слова его гендиректора Джоди Гинсберг.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Он приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войне в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В миреСШАДжулиан АссанжWikiLeaksКомитет защиты журналистов
 
 
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