https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210626.html

Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа

Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024

Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа

Президенты Мексики и Колумбии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро приветствовали освобождение основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T04:37

2024-06-25T04:37

2024-06-25T04:37

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джулиан ассанж

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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Президенты Мексики и Колумбии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро приветствовали освобождение основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Приветствую освобождение Джулиана Ассанжа из тюрьмы. Хотя бы в этом случае Статуя Свободы не осталась пустым символом - она жива и счастлива, как миллионы людей в мире", - написал в блоге в Х мексиканский лидер. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. "Поздравляю Джулиана Ассанжа с его свободой. Вечное заключение и пытки Ассанжа были посягательством на свободу прессы в глобальном масштабе. Осуждение резни мирного населения в Ираке военными действиями США было их преступлением, теперь резня повторяется в Газе", - написал в блоге президент Колумбии Петро. Колумбийский лидер пригласил Джулиана и его жену Стеллу посетить Колумбию и призвал всех "действовать ради истинной свободы". Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

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в мире, колумбия, мексика, джулиан ассанж, густаво петро, андрес мануэль лопес обрадор, wikileaks