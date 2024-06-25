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Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
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04:37 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210626.html
Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа
Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа
Президенты Мексики и Колумбии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро приветствовали освобождение основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:37
2024-06-25T04:37
в мире
колумбия
мексика
джулиан ассанж
густаво петро
андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Президенты Мексики и Колумбии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро приветствовали освобождение основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Приветствую освобождение Джулиана Ассанжа из тюрьмы. Хотя бы в этом случае Статуя Свободы не осталась пустым символом - она жива и счастлива, как миллионы людей в мире", - написал в блоге в Х мексиканский лидер. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. "Поздравляю Джулиана Ассанжа с его свободой. Вечное заключение и пытки Ассанжа были посягательством на свободу прессы в глобальном масштабе. Осуждение резни мирного населения в Ираке военными действиями США было их преступлением, теперь резня повторяется в Газе", - написал в блоге президент Колумбии Петро. Колумбийский лидер пригласил Джулиана и его жену Стеллу посетить Колумбию и призвал всех "действовать ради истинной свободы". Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
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в мире, колумбия, мексика, джулиан ассанж, густаво петро, андрес мануэль лопес обрадор, wikileaks
В мире, Колумбия, Мексика, Джулиан Ассанж, Густаво Петро, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, WikiLeaks
Президенты Мексики и Колумбии приветствовали освобождение Ассанжа

Президенты Мексики и Колумбии поздравили Ассанжа с освобождением из тюрьмы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Президенты Мексики и Колумбии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро приветствовали освобождение основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Приветствую освобождение Джулиана Ассанжа из тюрьмы. Хотя бы в этом случае Статуя Свободы не осталась пустым символом - она жива и счастлива, как миллионы людей в мире", - написал в блоге в Х мексиканский лидер.
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Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
"Поздравляю Джулиана Ассанжа с его свободой. Вечное заключение и пытки Ассанжа были посягательством на свободу прессы в глобальном масштабе. Осуждение резни мирного населения в Ираке военными действиями США было их преступлением, теперь резня повторяется в Газе", - написал в блоге президент Колумбии Петро.
Колумбийский лидер пригласил Джулиана и его жену Стеллу посетить Колумбию и призвал всех "действовать ради истинной свободы".
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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В миреКолумбияМексикаДжулиан АссанжГуставо ПетроАндрес Мануэль Лопес ОбрадорWikiLeaks
 
 
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