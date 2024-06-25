https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
Ценой свободы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стало то, что Соединенным Штатам удалось криминализировать журналистику и "глобально" распространить свою... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:17
2024-06-25T04:17
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Ценой свободы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стало то, что Соединенным Штатам удалось криминализировать журналистику и "глобально" распространить свою юрисдикцию на неамериканцев, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в социальной сети Х. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. "Плохие новости в том, что ему пришлось признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Это означает, что силовое государство США преуспело в криминализации журналистики и распространении своей юрисдикции на неграждан", - написал Кеннеди-младший. Он признал, что Ассанжу пришлось пойти на сделку, поскольку иначе он умер бы в тюрьме. "Но силовое государство создало ужасающий прецедент и нанесло сильный удар по свободе прессы", - написал политик. Кеннеди-младший при этом назвал Ассанжа "героем поколения" и заявил, что "вне себя от восторга" от новостей о его освобождении.
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в мире, сша, джулиан ассанж, роберт ф. кеннеди-младший, wikileaks
В мире, США, Джулиан Ассанж, Роберт Ф. Кеннеди-младший, WikiLeaks
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
Кеннеди-младший назвал Ассанжа героем поколения
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости.
Ценой свободы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стало то, что Соединенным Штатам удалось криминализировать журналистику и "глобально" распространить свою юрисдикцию на неамериканцев, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в социальной сети Х
.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
"Плохие новости в том, что ему пришлось признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Это означает, что силовое государство США преуспело в криминализации журналистики и распространении своей юрисдикции на неграждан", - написал Кеннеди-младший.
Он признал, что Ассанжу пришлось пойти на сделку, поскольку иначе он умер бы в тюрьме. "Но силовое государство создало ужасающий прецедент и нанесло сильный удар по свободе прессы", - написал политик.
Кеннеди-младший при этом назвал Ассанжа "героем поколения" и заявил, что "вне себя от восторга" от новостей о его освобождении.