https://ria.ru/20240625/assanzh-1955207002.html

В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США

В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США - РИА Новости, 25.06.2024

В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США

Проект Wikileaks в соцсети X подтвердил, что его основатель Джулиан Ассанж согласовал с прокуратурой США юридическую сделку, которую предстоит "формально... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T03:23

2024-06-25T03:23

2024-06-25T04:04

в мире

сша

wikileaks

джулиан ассанж

австралия

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Проект Wikileaks в соцсети X подтвердил, что его основатель Джулиан Ассанж согласовал с прокуратурой США юридическую сделку, которую предстоит "формально финализировать".Сам Ассанж, по сообщению аккаунта Wikileaks, уже вышел на свободу из британской тюрьмы и летит домой в Австралию."Это (кампания поддержки Ассанжа) создало возможности для продолжительных переговоров с министерством юстиции США, итогом которых стала сделка, пока формально не финализированная", - сказано в публикации.Судя по документу из базы судебной документации, Ассанж признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. По данным американских телеканалов CBS и NBC, суд в США по представлению прокуратуры приговорит его к тем пяти годам, которые он уже отсидел в британской тюрьме.

https://ria.ru/20240419/assanzh-1940986506.html

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в мире, сша, wikileaks, джулиан ассанж, австралия