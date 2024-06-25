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В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США - РИА Новости, 25.06.2024
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03:23 25.06.2024 (обновлено: 04:04 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955207002.html
В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США
В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США - РИА Новости, 25.06.2024
В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США
Проект Wikileaks в соцсети X подтвердил, что его основатель Джулиан Ассанж согласовал с прокуратурой США юридическую сделку, которую предстоит "формально... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:23
2024-06-25T04:04
в мире
сша
wikileaks
джулиан ассанж
австралия
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Проект Wikileaks в соцсети X подтвердил, что его основатель Джулиан Ассанж согласовал с прокуратурой США юридическую сделку, которую предстоит "формально финализировать".Сам Ассанж, по сообщению аккаунта Wikileaks, уже вышел на свободу из британской тюрьмы и летит домой в Австралию."Это (кампания поддержки Ассанжа) создало возможности для продолжительных переговоров с министерством юстиции США, итогом которых стала сделка, пока формально не финализированная", - сказано в публикации.Судя по документу из базы судебной документации, Ассанж признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. По данным американских телеканалов CBS и NBC, суд в США по представлению прокуратуры приговорит его к тем пяти годам, которые он уже отсидел в британской тюрьме.
https://ria.ru/20240419/assanzh-1940986506.html
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в мире, сша, wikileaks, джулиан ассанж, австралия
В мире, США, WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Австралия
В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США

WikiLeaks: сделку Ассанжа с Минюстом США предстоит формально финализировать

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Проект Wikileaks в соцсети X подтвердил, что его основатель Джулиан Ассанж согласовал с прокуратурой США юридическую сделку, которую предстоит "формально финализировать".
Сам Ассанж, по сообщению аккаунта Wikileaks, уже вышел на свободу из британской тюрьмы и летит домой в Австралию.
"Это (кампания поддержки Ассанжа) создало возможности для продолжительных переговоров с министерством юстиции США, итогом которых стала сделка, пока формально не финализированная", - сказано в публикации.
Судя по документу из базы судебной документации, Ассанж признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. По данным американских телеканалов CBS и NBC, суд в США по представлению прокуратуры приговорит его к тем пяти годам, которые он уже отсидел в британской тюрьме.
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