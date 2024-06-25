https://ria.ru/20240625/assanzh-1955206559.html

Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Ассанжа освободили из британской тюрьмы - РИА Новости, 25.06.2024

Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T03:11

2024-06-25T03:11

2024-06-25T03:39

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джулиан ассанж

северные марианские острова

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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х."Джулиан Ассанж свободен", — сказано в заявлении.В Wikileaks пояснили, что накануне суд в Лондоне постановил отпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он провел 1901 день в попытках опротестовать экстрадицию в США.На видео, которое сопровождает публикацию, показано, как гладко выбритый Ассанж держит в руках лист бумаги и ручку, а затем поднимается по трапу в самолет."После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой", — сказано в публикации.Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что он готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.По информации CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу. Телеканал уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947222510.html

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947252264.html

великобритания

австралия

северные марианские острова

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в мире, великобритания, австралия, wikileaks, джулиан ассанж, северные марианские острова