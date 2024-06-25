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Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США - РИА Новости, 25.06.2024
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02:10 25.06.2024 (обновлено: 02:46 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955204276.html
Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США
Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США - РИА Новости, 25.06.2024
Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США
Основатель Wikileaks Джулиана Ассанж предположительно готовится к сделке с прокуратурой США, которая бы позволила ему выйти на свободу, следует из материалов в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:10
2024-06-25T02:46
сша
джулиан ассанж
в мире
wikileaks
австралия
северные марианские острова
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиана Ассанж предположительно готовится к сделке с прокуратурой США, которая бы позволила ему выйти на свободу, следует из материалов в судебной базе и сообщений местных СМИ.Документ в формате "криминальной информации", обычно предвосхищающем сделку, предъявляет Ассанжу единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.Телеканал NBC News передает, что признание своей вины позволит Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, уже проведенных им в британской тюрьме. По его данным, Ассанж вскоре должен будет предстать перед американским судом, который по представлению прокуратуры, вероятно, приговорит его к 62 месяцам тюрьмы, что позволит ему вернуться в родную Австралию.Телеканал CBS подтверждает детали сделки, которая должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу, и уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240520/assanzh-1947252264.html
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сша, джулиан ассанж, в мире, wikileaks, австралия, северные марианские острова
США, Джулиан Ассанж, В мире, WikiLeaks, Австралия, Северные Марианские острова
Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США

Ассанж собирается признать часть обвинений в рамках сделки с прокуратурой США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиана Ассанж предположительно готовится к сделке с прокуратурой США, которая бы позволила ему выйти на свободу, следует из материалов в судебной базе и сообщений местных СМИ.
Документ в формате "криминальной информации", обычно предвосхищающем сделку, предъявляет Ассанжу единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.
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Телеканал NBC News передает, что признание своей вины позволит Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, уже проведенных им в британской тюрьме. По его данным, Ассанж вскоре должен будет предстать перед американским судом, который по представлению прокуратуры, вероятно, приговорит его к 62 месяцам тюрьмы, что позволит ему вернуться в родную Австралию.
Телеканал CBS подтверждает детали сделки, которая должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу, и уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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СШАДжулиан АссанжВ миреWikiLeaksАвстралияСеверные Марианские острова
 
 
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