https://ria.ru/20240625/assanzh-1955204276.html

Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США

Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США - РИА Новости, 25.06.2024

Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США

Основатель Wikileaks Джулиана Ассанж предположительно готовится к сделке с прокуратурой США, которая бы позволила ему выйти на свободу, следует из материалов в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:10

2024-06-25T02:10

2024-06-25T02:46

сша

джулиан ассанж

в мире

wikileaks

австралия

северные марианские острова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_4c92897f2d69583d43832b98cea9872f.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиана Ассанж предположительно готовится к сделке с прокуратурой США, которая бы позволила ему выйти на свободу, следует из материалов в судебной базе и сообщений местных СМИ.Документ в формате "криминальной информации", обычно предвосхищающем сделку, предъявляет Ассанжу единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.Телеканал NBC News передает, что признание своей вины позволит Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, уже проведенных им в британской тюрьме. По его данным, Ассанж вскоре должен будет предстать перед американским судом, который по представлению прокуратуры, вероятно, приговорит его к 62 месяцам тюрьмы, что позволит ему вернуться в родную Австралию.Телеканал CBS подтверждает детали сделки, которая должна полностью урегулировать все юридические претензии к Ассанжу, и уточняет, что ее "финализация" состоится в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане.Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947252264.html

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947222510.html

сша

австралия

северные марианские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джулиан ассанж, в мире, wikileaks, австралия, северные марианские острова