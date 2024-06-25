https://ria.ru/20240625/armeniya-1955408466.html

Армянский эксперт назвал выгоды от членства Еревана в ЕАЭС неоспоримыми

Армянский эксперт назвал выгоды от членства Еревана в ЕАЭС неоспоримыми - РИА Новости, 25.06.2024

Армянский эксперт назвал выгоды от членства Еревана в ЕАЭС неоспоримыми

Выгоды от членства Армении в Евразийском экономическом союзе неоспоримы, заявил армянский экономист Айк Фарманян. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:56

2024-06-25T17:56

2024-06-25T17:57

армения

евразийский экономический союз

экономика

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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Выгоды от членства Армении в Евразийском экономическом союзе неоспоримы, заявил армянский экономист Айк Фарманян. "Членство в Евразийском экономическом союзе настолько выгодно Армении, что ставить вопрос о ЕС или ЕАЭС - все равно, что рубить сук, на котором сидишь", - сказал эксперт в ходе прошедшего во вторник в Ереване круглого стола на тему "ЕС-ЕАЭС: политический или экономический выбор?" Он напомнил, что по итогам 2023 года рост товарооборота республики со странами ЕАЭС превысил 40%. "И когда мы смотрим на структуру экспорта, то становится очевидно, что мы зафиксировали экономический рост за счет реэкспорта. Рост показателя экономической активности в основном обусловлен реэкспортом. Правительство (Армении - ред.) пытается приписать это себе, своей умелой экономической политике. Но, естественно, это не так", - заявил Фарманян. Он отметил, что соседняя Грузия не отрывалась от рынка РФ даже в период антироссийской политики Михаила Саакашвили, и если она сделает это сейчас, то это приведет ее к коллапсу. По мнению эксперта, Армения могла бы обеспечить больший рост, восстановив и развивая прежние кооперационные связи, в основном в сфере ВПК, однако на этом пути существуют многочисленные препятствия. Он считает, что часть этих препятствий вопреки законодательству создает банковская система Армении, ссылаясь на антироссийские санкции. Кроме того, по словам экономиста, существуют проблемы с перевозкой армянских товаров через грузино-российскую границу, и для их решения нужно работать с грузинской стороной. В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании TRT World, что, учитывая все вызовы, с которыми Еревану приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея членства в ЕС. По его словам, у народа Армении "есть европейские устремления". Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, евразийский экономический союз, экономика