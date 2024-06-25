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Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ

Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2024

Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ

Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы экс-военнослужащего, под круглосуточный домашний РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:00

2024-06-25T22:00

2024-06-25T22:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы экс-военнослужащего, под круглосуточный домашний арест, сообщило украинское издание "Страна". Ранее во вторник госбюро расследований Украины сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения депутату Рады Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. "Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора, отправив нардепа Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

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в мире, киев, украина, верховная рада украины