Рейтинг@Mail.ru
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/arest-1955451688.html
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ
Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы экс-военнослужащего, под круглосуточный домашний РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:00
2024-06-25T22:00
в мире
киев
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы экс-военнослужащего, под круглосуточный домашний арест, сообщило украинское издание "Страна". Ранее во вторник госбюро расследований Украины сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения депутату Рады Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. "Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора, отправив нардепа Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ

"Страна": суд отправил депутата Рады под домашний арест на 60 дней

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы экс-военнослужащего, под круглосуточный домашний арест, сообщило украинское издание "Страна".
Ранее во вторник госбюро расследований Украины сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения депутату Рады Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.
"Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора, отправив нардепа Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением
19 июня, 08:00
 
В миреКиевУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала