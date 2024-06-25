https://ria.ru/20240625/arest-1955451688.html
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2024
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ
Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы экс-военнослужащего, под круглосуточный домашний РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:00
2024-06-25T22:00
2024-06-25T22:00
в мире
киев
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы экс-военнослужащего, под круглосуточный домашний арест, сообщило украинское издание "Страна". Ранее во вторник госбюро расследований Украины сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения депутату Рады Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. "Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора, отправив нардепа Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
Депутата Рады отправили под круглосуточный домашний арест, пишут СМИ
"Страна": суд отправил депутата Рады под домашний арест на 60 дней