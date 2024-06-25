https://ria.ru/20240625/arest-1955443189.html

Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину

Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину - РИА Новости, 25.06.2024

Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину

Басманный суд Москвы продлил срок ареста продюсеру новостной службы агентства Рейтер Константину Габову и работавшему с Ассошиэйтед Пресс видеожурналисту Сергею РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:56

2024-06-25T20:56

2024-06-25T20:56

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мурманская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста продюсеру новостной службы агентства Рейтер Константину Габову и работавшему с Ассошиэйтед Пресс видеожурналисту Сергею Карелину по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Габову и Карелину меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд в конце апреля арестовал продюсера новостной службы агентства Рейтер Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE", принадлежащем ФБК*. Карелину, работавшему с Ассошиэйтед Пресс, также предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе из-за подготовки материалов для YouTube-канала ФБК*. Он был арестован судом в Мурманской области и этапирован в Москву.** Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.

https://ria.ru/20240624/sud-1955074811.html

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происшествия, москва, россия, мурманская область, фонд борьбы с коррупцией