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Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину - РИА Новости, 25.06.2024
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20:56 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/arest-1955443189.html
Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину
Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину - РИА Новости, 25.06.2024
Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину
Басманный суд Москвы продлил срок ареста продюсеру новостной службы агентства Рейтер Константину Габову и работавшему с Ассошиэйтед Пресс видеожурналисту Сергею РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:56
2024-06-25T20:56
происшествия
москва
россия
мурманская область
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста продюсеру новостной службы агентства Рейтер Константину Габову и работавшему с Ассошиэйтед Пресс видеожурналисту Сергею Карелину по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Габову и Карелину меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд в конце апреля арестовал продюсера новостной службы агентства Рейтер Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE", принадлежащем ФБК*. Карелину, работавшему с Ассошиэйтед Пресс, также предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе из-за подготовки материалов для YouTube-канала ФБК*. Он был арестован судом в Мурманской области и этапирован в Москву.** Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.
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происшествия, москва, россия, мурманская область, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Москва, Россия, Мурманская область, Фонд борьбы с коррупцией
Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину

Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters Габову и видеожурналисту Карелину

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыПродюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе
Продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста продюсеру новостной службы агентства Рейтер Константину Габову и работавшему с Ассошиэйтед Пресс видеожурналисту Сергею Карелину по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Габову и Карелину меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд в конце апреля арестовал продюсера новостной службы агентства Рейтер Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE", принадлежащем ФБК*.
Карелину, работавшему с Ассошиэйтед Пресс, также предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе из-за подготовки материалов для YouTube-канала ФБК*. Он был арестован судом в Мурманской области и этапирован в Москву.
Журналистка издания Sota Vision (признано иностранным агентом) Антонина Фаворская (настоящая фамилия Кравцова) в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Фаворской
24 июня, 15:01
** Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.
 
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