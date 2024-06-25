Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину
Суд в Москве продлил арест продюсеру Reuters Габову и видеожурналисту Карелину
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыПродюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста продюсеру новостной службы агентства Рейтер Константину Габову и работавшему с Ассошиэйтед Пресс видеожурналисту Сергею Карелину по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Габову и Карелину меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд в конце апреля арестовал продюсера новостной службы агентства Рейтер Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE", принадлежащем ФБК*.
Карелину, работавшему с Ассошиэйтед Пресс, также предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе из-за подготовки материалов для YouTube-канала ФБК*. Он был арестован судом в Мурманской области и этапирован в Москву.
** Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена.