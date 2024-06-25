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В Сочи открылся кинофестиваль "Антарес" - РИА Новости, 25.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:06 25.06.2024 (обновлено: 19:07 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/antares-1955425961.html
В Сочи открылся кинофестиваль "Антарес"
В Сочи открылся кинофестиваль "Антарес" - РИА Новости, 25.06.2024
В Сочи открылся кинофестиваль "Антарес"
Международный кинофестиваль "Антарес" впервые открылся в Сочи, он собрал иностранных и российских участников, которые представят зрителю свои ленты, в основном... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:06
2024-06-25T19:07
культура
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австралия
аргентина
сочи
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СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Международный кинофестиваль "Антарес" впервые открылся в Сочи, он собрал иностранных и российских участников, которые представят зрителю свои ленты, в основном посвященные труду человека и его реализации в профессиональной деятельности, передает корреспондент РИА Новости. "Антарес" стартовал на сцене Зимнего театра, именно там на протяжении 30 лет проходил популярный фестиваль "Кинотавр". Однако, как пояснил журналистам президент ассоциации "Безопасность качества" кинофестиваля "Антарес" Александр Халимовский, это мероприятие отличается новой номинацией - "Человек труда" и международным форматом - среди участников конкурсанты из России, Австралии, Аргентины, Беларуси, Великобритании, Германии, Ирана, Китая. "Огромное количество иностранных режиссеров решили посетить наш фестиваль, поэтому мы дали ему статус международный. Кроме внеконкурсных фильмов, у нас будут премьерные, которые в Российской Федерации никто еще не видел. Нам интересно через фильмы донести до людей информацию и популяризацию профессий" , - сказал Халимовский журналистам в рамках открытия фестиваля. Киноленты, которые представят конкурсанты, будут транслировать в сочинских кинотеатрах бесплатно, билеты на премьеры и спектакли в Зимнем театре нужно приобретать самостоятельно. Президент фестиваля также подчеркнул, что в случае успешного проведения данного культурного мероприятия, организаторы планируют проводить его на курорте ежегодно. Международный кинофестиваль "Антарес" — новый российский проект. Конкурсная программа фестиваля построена из игровых, документальных и анимационных фильмов. Главный приз кинофестиваля – это статуэтка "Антарес" известного скульптора Григория Потоцкого. Культурное мероприятие проводится под эгидой ассоциации "Безопасность и качество".
https://ria.ru/20240625/premiya-1955272034.html
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россия, австралия, аргентина, сочи
Культура, Россия, Австралия, Аргентина, Сочи
В Сочи открылся кинофестиваль "Антарес"

Международный кинофестиваль "Антарес" впервые открылся в Сочи

© Фото : Антарес/ВКонтактеМеждународный кинофестиваль "Антарес"
Международный кинофестиваль Антарес - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Антарес/ВКонтакте
Международный кинофестиваль "Антарес"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Международный кинофестиваль "Антарес" впервые открылся в Сочи, он собрал иностранных и российских участников, которые представят зрителю свои ленты, в основном посвященные труду человека и его реализации в профессиональной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
"Антарес" стартовал на сцене Зимнего театра, именно там на протяжении 30 лет проходил популярный фестиваль "Кинотавр". Однако, как пояснил журналистам президент ассоциации "Безопасность качества" кинофестиваля "Антарес" Александр Халимовский, это мероприятие отличается новой номинацией - "Человек труда" и международным форматом - среди участников конкурсанты из России, Австралии, Аргентины, Беларуси, Великобритании, Германии, Ирана, Китая.
Актриса Елизавета Боярская, получившая совместно с актером Игорем Черневичем специальную премию жюри За лучший актерский дуэт в спектакле Театра Европы Чайка, на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Огромное количество иностранных режиссеров решили посетить наш фестиваль, поэтому мы дали ему статус международный. Кроме внеконкурсных фильмов, у нас будут премьерные, которые в Российской Федерации никто еще не видел. Нам интересно через фильмы донести до людей информацию и популяризацию профессий" , - сказал Халимовский журналистам в рамках открытия фестиваля.
Киноленты, которые представят конкурсанты, будут транслировать в сочинских кинотеатрах бесплатно, билеты на премьеры и спектакли в Зимнем театре нужно приобретать самостоятельно. Президент фестиваля также подчеркнул, что в случае успешного проведения данного культурного мероприятия, организаторы планируют проводить его на курорте ежегодно.
Международный кинофестиваль "Антарес" — новый российский проект. Конкурсная программа фестиваля построена из игровых, документальных и анимационных фильмов. Главный приз кинофестиваля – это статуэтка "Антарес" известного скульптора Григория Потоцкого. Культурное мероприятие проводится под эгидой ассоциации "Безопасность и качество".
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