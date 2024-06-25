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"Будь проклята Америка": разведчик Риттер выступил с гневным обращением - РИА Новости, 25.06.2024
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19:29 25.06.2024 (обновлено: 19:57 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/amerika-1955429702.html
"Будь проклята Америка": разведчик Риттер выступил с гневным обращением
"Будь проклята Америка": разведчик Риттер выступил с гневным обращением - РИА Новости, 25.06.2024
"Будь проклята Америка": разведчик Риттер выступил с гневным обращением
Ни один человек не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:29
2024-06-25T19:57
в мире
сша
америка
скотт риттер
джулиан ассанж
wikileaks
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ни один человек не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Накануне Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы после того, как он договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой."Ни один человек не должен переносить то, что перенес он. Будь проклята Америка за то, что она не защитила Джулиана. Будь проклята Америка за то, что она не защищает свободу слова", — написал Риттер.Как отметил аналитик, освобождение Ассанжа стоило слишком дорого, а свобода слова "больше несвободна".Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955424610.html
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в мире, сша, америка, скотт риттер, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Америка, Скотт Риттер, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
"Будь проклята Америка": разведчик Риттер выступил с гневным обращением

Риттер: США не защитили Ассанжа и не защитили свободу слова

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Андрей Бортко
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Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ни один человек не должен переносить то, с чем пришлось столкнуться основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.
Накануне Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы после того, как он договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
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Вчера, 19:02
"Ни один человек не должен переносить то, что перенес он. Будь проклята Америка за то, что она не защитила Джулиана. Будь проклята Америка за то, что она не защищает свободу слова", — написал Риттер.
Как отметил аналитик, освобождение Ассанжа стоило слишком дорого, а свобода слова "больше несвободна".
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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В миреСШААмерикаСкотт РиттерДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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