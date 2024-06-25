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Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алроса" - РИА Новости, 25.06.2024
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16:41 25.06.2024 (обновлено: 17:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/alrosa-1955389004.html
Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алроса"
Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алроса" - РИА Новости, 25.06.2024
Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алроса"
Великобритания вывела из-под санкций Алексея Филипповского, который попал ранее под них как заместитель генерального директора компании "Алроса" - крупнейшего... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:41
2024-06-25T17:48
великобритания
алроса
экономика
украина
алексей филипповский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций Алексея Филипповского, который попал ранее под них как заместитель генерального директора компании "Алроса" - крупнейшего российского производителя алмазов, следует из документа, опубликованном во вторник на сайте британского правительства."Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский", - сказано в документе.Санкции против Филипповского были введены в феврале 2024 года в преддверии второй годовщины начала российской спецоперации на Украине.По данным источника РИА Новости, на данный момент Филипповский уже не работает в "Алросе".
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955065607.html
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великобритания, алроса, экономика, украина, алексей филипповский
Великобритания, Алроса, Экономика, Украина, Алексей Филипповский
Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алроса"

Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алроса" Филипповского

© Фото : предоставлено компанией АлросаАлексей Филипповский
Алексей Филипповский - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : предоставлено компанией Алроса
Алексей Филипповский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций Алексея Филипповского, который попал ранее под них как заместитель генерального директора компании "Алроса" - крупнейшего российского производителя алмазов, следует из документа, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
"Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский", - сказано в документе.
Санкции против Филипповского были введены в феврале 2024 года в преддверии второй годовщины начала российской спецоперации на Украине.
По данным источника РИА Новости, на данный момент Филипповский уже не работает в "Алросе".
Алмаз - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Эксперт объяснил ослабление санкций ЕС против российских алмазов
24 июня, 14:31
 
ВеликобританияАлросаЭкономикаУкраинаАлексей Филипповский
 
 
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