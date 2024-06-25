https://ria.ru/20240625/alrosa-1955253784.html

В "Алросе" рассказали о совокупных запасах алмазов

В "Алросе" рассказали о совокупных запасах алмазов - РИА Новости, 25.06.2024

В "Алросе" рассказали о совокупных запасах алмазов

Алмазодобывающая компания "Алроса" обладает совокупными запасами алмазов на 1,067 миллиарда каратов, которые она сможет добывать ещё около 30 лет при сохранении РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:55

2024-06-25T10:55

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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Алмазодобывающая компания "Алроса" обладает совокупными запасами алмазов на 1,067 миллиарда каратов, которые она сможет добывать ещё около 30 лет при сохранении текущего уровня добычи, сообщила компания в Telegram-канале. "В 2023 году "Алроса" обладала запасами 1,067 миллиарда каратов алмазов. Если мы разделим данный показатель на уровень добычи в 2023 году, то легко можно установить, что при текущем уровне алмазодобычи мы будем отрабатывать алмазы с установленной экономической эффективностью на протяжении больше 30 лет", - говорится в Telegram-канале "Алросы". Отмечается, что 58% предполагаемых общемировых запасов находится в России - 1,1 миллиарда каратов, из которых 78% сосредоточены в недрах Якутии, а 22% — на территории Архангельской области. "Алроса" продолжает геологоразведочные работы с целью развития минерально-сырьевой базы. Всего на территории РФ вскрыто более 1500 тел кимберлитов и родственных им пород, из них половина алмазоносны, а в четверти установлено наличие крупных алмазов. Можно только представить, какой потенциал скрывается в алмазоносных объектах", - добавляют в сообщении. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

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экономика, цены на нефть, россия, архангельская область, алроса