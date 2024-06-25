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Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов

Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов - РИА Новости, 25.06.2024

Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов

Белый дом признал, что в G7 нет "абсолютного никакого" консенсуса относительно того, что делать с основной суммой замороженных активов России. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:53

2024-06-25T20:53

2024-06-25T20:53

россия

украина

москва

майкл карпентер

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владимир путин

g7

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Белый дом признал, что в G7 нет "абсолютного никакого" консенсуса относительно того, что делать с основной суммой замороженных активов России. "Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", - сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. Карпентер призвал к продолжению коллективного обсуждения вопроса. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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россия, украина, москва, майкл карпентер, сергей лавров, владимир путин, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, в мире