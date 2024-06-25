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Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов - РИА Новости, 25.06.2024
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20:53 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/aktivy-1955442809.html
Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов
Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов - РИА Новости, 25.06.2024
Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов
Белый дом признал, что в G7 нет "абсолютного никакого" консенсуса относительно того, что делать с основной суммой замороженных активов России. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:53
2024-06-25T20:53
россия
украина
москва
майкл карпентер
сергей лавров
владимир путин
g7
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Белый дом признал, что в G7 нет "абсолютного никакого" консенсуса относительно того, что делать с основной суммой замороженных активов России. "Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", - сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. Карпентер призвал к продолжению коллективного обсуждения вопроса. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, украина, москва, майкл карпентер, сергей лавров, владимир путин, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Москва, Майкл Карпентер, Сергей Лавров, Владимир Путин, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов

Белый дом: в G7 нет абсолютного никакого консенсуса по замороженным активам РФ

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Белый дом признал, что в G7 нет "абсолютного никакого" консенсуса относительно того, что делать с основной суммой замороженных активов России.
"Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой", - сказал директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
Карпентер призвал к продолжению коллективного обсуждения вопроса.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
 
РоссияУкраинаМоскваМайкл КарпентерСергей ЛавровВладимир ПутинG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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