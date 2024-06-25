https://ria.ru/20240625/aktivisty-1955260787.html
Активисты из США и Грузии прибыли в ЛНР для фиксации преступлений Киева
Активисты из США и Грузии прибыли в ЛНР для фиксации преступлений Киева - РИА Новости, 25.06.2024
Активисты из США и Грузии прибыли в ЛНР для фиксации преступлений Киева
Активисты политических сил из США и Грузии, выступающие за налаживание дипотношений с Россией, прибыли в ЛНР, чтобы зафиксировать преступления Киева против... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:12
2024-06-25T11:12
2024-06-25T11:12
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Активисты политических сил из США и Грузии, выступающие за налаживание дипотношений с Россией, прибыли в ЛНР, чтобы зафиксировать преступления Киева против жителей Донбасса, а также последствия атак, совершенных западным вооружением, рассказал журналистам представитель Коммунистической Партии США Джонатан Блейзер. "Наша миссия является миссией восстановления определенных фактов, о которых не знает американское общество. Мы увидели, что люди здесь, в Донбассе, страдали очень сильно от той политики, которая проводится Соединенными Штатами в мире, а мы постараемся донести правду о тех событиях у себя", - сказал он. Блейзер пояснил, что из-за нехватки информации его сограждане не видят полной картины того, что происходит в Донбассе, и не представляют, через что проходят жители этого региона. Он добавил, что они с коллегами возмущены тем, что США тратят огромные средства, чтобы отправить Украине, Израилю или на Тайвань оружие. "Правительство Соединенных Штатов Америки принимает решение направить еще 60 миллиардов долларов правительству Украины. Сразу же после этого мы видим, что прилетает ракета в жилой дом, несколько человек погибают",- сказал Блейзер. Прибывший в составе группы правозащитник из США Дэниел Ковалик подтвердил, что американцы не знают о гибели тысяч жителей Донбасса и о том, что с 2014 Киев является агрессором в военном конфликте, а также не понимают, что если бы Россия не начала спецоперацию, то еще больше людей были бы убиты. "За последних несколько дней мы увидели большое количество людей и мест, которые произвели на нас очень большое впечатление. Мы видели мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса", который является большим массовым захоронением жертв украинского режим", - отметил он. По словам Ковалика, по приезде в США активисты планируют рассказать историю Донбасса на пресс-конференции на площадках ООН.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955035702.html
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в мире, сша, донбасс, россия, оон
В мире, США, Донбасс, Россия, ООН
Активисты из США и Грузии прибыли в ЛНР для фиксации преступлений Киева
Активисты из США и Грузии прибыли в ЛНР, чтобы зафиксировать преступления Киева
ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Активисты политических сил из США и Грузии, выступающие за налаживание дипотношений с Россией, прибыли в ЛНР, чтобы зафиксировать преступления Киева против жителей Донбасса, а также последствия атак, совершенных западным вооружением, рассказал журналистам представитель Коммунистической Партии США Джонатан Блейзер.
"Наша миссия является миссией восстановления определенных фактов, о которых не знает американское общество. Мы увидели, что люди здесь, в Донбассе, страдали очень сильно от той политики, которая проводится Соединенными Штатами в мире, а мы постараемся донести правду о тех событиях у себя", - сказал он.
Блейзер пояснил, что из-за нехватки информации его сограждане не видят полной картины того, что происходит в Донбассе, и не представляют, через что проходят жители этого региона. Он добавил, что они с коллегами возмущены тем, что США тратят огромные средства, чтобы отправить Украине
, Израилю
или на Тайвань
оружие.
"Правительство Соединенных Штатов Америки принимает решение направить еще 60 миллиардов долларов правительству Украины. Сразу же после этого мы видим, что прилетает ракета в жилой дом, несколько человек погибают",- сказал Блейзер.
Прибывший в составе группы правозащитник из США Дэниел Ковалик подтвердил, что американцы не знают о гибели тысяч жителей Донбасса и о том, что с 2014 Киев является агрессором в военном конфликте, а также не понимают, что если бы Россия не начала спецоперацию, то еще больше людей были бы убиты.
"За последних несколько дней мы увидели большое количество людей и мест, которые произвели на нас очень большое впечатление. Мы видели мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса", который является большим массовым захоронением жертв украинского режим", - отметил он.
По словам Ковалика, по приезде в США активисты планируют рассказать историю Донбасса на пресс-конференции на площадках ООН
.