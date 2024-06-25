Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан
ABC: Ассанж в среду лично предстанет перед судом на острове Сайпан
© Скриншот видео с официальной страницы Wikileaks в соцсети XДжулиан Ассанж поднимается в самолет
© Скриншот видео с официальной страницы Wikileaks в соцсети X
Джулиан Ассанж поднимается в самолет
ДЖАКАРТА, 25 июн - РИА Новости. Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду лично предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова), где, как ожидается, он частично признает свою вину в рамках сделки с американской прокуратурой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти Сайпана.
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"Официальные лица на Сайпане подтвердили ABC, что ожидают, что Джулиан Ассанж лично предстанет перед судом завтра утром. Поскольку ожидается, что Ассанж признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям, ему необходимо явиться в суд", - отмечает телеканал.
Слушание назначено на 9 утра по местному времени (2.00 мск).
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.