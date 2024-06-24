https://ria.ru/20240624/zhku-1955131662.html

Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ

Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ - РИА Новости, 24.06.2024

Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ

Правительство РФ подготовило постановление, упрощающее процедуру получения субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:02

2024-06-24T18:02

2024-06-24T18:02

общество

россия

михаил мишустин

инна святенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление, упрощающее процедуру получения субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время встречи премьера с членами Совета Федерации зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко предложила упростить процедуру сбора документов для получения такой субсидии. Глава правительства отметил, что кабмин продолжает совершенствовать механизм социального казначейства, благодаря которому в упрощенном режиме можно оформить уже десятки видов федеральной поддержки. "Этот список расширяется постоянно, он дополнится возможностью получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, прежде всего для людей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, в том числе у кого невысокие доходы, людей с инвалидностью. Правительством сейчас подготовлено постановление, которое обязывает органы власти запрашивать необходимые документы не у граждан, а самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия", - сказал Мишустин.

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общество, россия, михаил мишустин, инна святенко, совет федерации рф