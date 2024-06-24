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Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ - РИА Новости, 24.06.2024
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18:02 24.06.2024
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Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ
Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ - РИА Новости, 24.06.2024
Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ
Правительство РФ подготовило постановление, упрощающее процедуру получения субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:02
2024-06-24T18:02
общество
россия
михаил мишустин
инна святенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление, упрощающее процедуру получения субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время встречи премьера с членами Совета Федерации зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко предложила упростить процедуру сбора документов для получения такой субсидии. Глава правительства отметил, что кабмин продолжает совершенствовать механизм социального казначейства, благодаря которому в упрощенном режиме можно оформить уже десятки видов федеральной поддержки. "Этот список расширяется постоянно, он дополнится возможностью получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, прежде всего для людей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, в том числе у кого невысокие доходы, людей с инвалидностью. Правительством сейчас подготовлено постановление, которое обязывает органы власти запрашивать необходимые документы не у граждан, а самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, инна святенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Инна Святенко, Совет Федерации РФ
Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ

Мишустин: правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление, упрощающее процедуру получения субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во время встречи премьера с членами Совета Федерации зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко предложила упростить процедуру сбора документов для получения такой субсидии. Глава правительства отметил, что кабмин продолжает совершенствовать механизм социального казначейства, благодаря которому в упрощенном режиме можно оформить уже десятки видов федеральной поддержки.
"Этот список расширяется постоянно, он дополнится возможностью получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, прежде всего для людей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, в том числе у кого невысокие доходы, людей с инвалидностью. Правительством сейчас подготовлено постановление, которое обязывает органы власти запрашивать необходимые документы не у граждан, а самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия", - сказал Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинИнна СвятенкоСовет Федерации РФ
 
 
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