Правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ
Мишустин: правительство упростит процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление, упрощающее процедуру получения субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во время встречи премьера с членами Совета Федерации зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко предложила упростить процедуру сбора документов для получения такой субсидии. Глава правительства отметил, что кабмин продолжает совершенствовать механизм социального казначейства, благодаря которому в упрощенном режиме можно оформить уже десятки видов федеральной поддержки.
"Этот список расширяется постоянно, он дополнится возможностью получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, прежде всего для людей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, в том числе у кого невысокие доходы, людей с инвалидностью. Правительством сейчас подготовлено постановление, которое обязывает органы власти запрашивать необходимые документы не у граждан, а самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия", - сказал Мишустин.