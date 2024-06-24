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Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию

Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.06.2024

Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию

Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:51

2024-06-24T18:51

2024-06-24T18:59

в мире

белоруссия

россия

сергей лавров

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не будут переходить черту, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я только могу подтвердить, что все, что делаем мы вместе с нашими белорусскими союзниками по решению наших президентов Путина и Лукашенко должно быть услышано на Западе и мы очень надеемся, что оставшиеся там, пусть и в небольшом количестве здравомыслящие люди, люди, у которых есть инстинкт самосохранения, сделают правильные выводы и не будут переступать опаснейшую черту", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой.

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, сергей лавров