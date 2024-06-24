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Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.06.2024
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18:51 24.06.2024 (обновлено: 18:59 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/zapad-1955146892.html
Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию
Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.06.2024
Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию
Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:51
2024-06-24T18:59
в мире
белоруссия
россия
сергей лавров
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не будут переходить черту, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я только могу подтвердить, что все, что делаем мы вместе с нашими белорусскими союзниками по решению наших президентов Путина и Лукашенко должно быть услышано на Западе и мы очень надеемся, что оставшиеся там, пусть и в небольшом количестве здравомыслящие люди, люди, у которых есть инстинкт самосохранения, сделают правильные выводы и не будут переступать опаснейшую черту", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
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в мире, белоруссия, россия, сергей лавров
В мире, Белоруссия, Россия, Сергей Лавров
Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию

Лавров надеется, что на Западе услышат Россию и Белоруссию и не переступят черту

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не будут переходить черту, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я только могу подтвердить, что все, что делаем мы вместе с нашими белорусскими союзниками по решению наших президентов Путина и Лукашенко должно быть услышано на Западе и мы очень надеемся, что оставшиеся там, пусть и в небольшом количестве здравомыслящие люди, люди, у которых есть инстинкт самосохранения, сделают правильные выводы и не будут переступать опаснейшую черту", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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В миреБелоруссияРоссияСергей Лавров
 
 
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