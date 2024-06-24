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Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию
Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию - РИА Новости, 24.06.2024
Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию
Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:51
2024-06-24T18:51
2024-06-24T18:59
в мире
белоруссия
россия
сергей лавров
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не будут переходить черту, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я только могу подтвердить, что все, что делаем мы вместе с нашими белорусскими союзниками по решению наших президентов Путина и Лукашенко должно быть услышано на Западе и мы очень надеемся, что оставшиеся там, пусть и в небольшом количестве здравомыслящие люди, люди, у которых есть инстинкт самосохранения, сделают правильные выводы и не будут переступать опаснейшую черту", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, сергей лавров
В мире, Белоруссия, Россия, Сергей Лавров
Лавров призвал страны Запада услышать Россию и Белоруссию
Лавров надеется, что на Западе услышат Россию и Белоруссию и не переступят черту
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Все действия РФ и Белоруссии должны быть услышаны на Западе, Россия надеется, что небольшое количество здравомыслящих на Западе сделают правильные выводы и не будут переходить черту, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я только могу подтвердить, что все, что делаем мы вместе с нашими белорусскими союзниками по решению наших президентов Путина и Лукашенко должно быть услышано на Западе и мы очень надеемся, что оставшиеся там, пусть и в небольшом количестве здравомыслящие люди, люди, у которых есть инстинкт самосохранения, сделают правильные выводы и не будут переступать опаснейшую черту", - сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой.