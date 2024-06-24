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"В ужасе": на Западе рассказали, что напугало ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2024
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17:36 24.06.2024 (обновлено: 22:43 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/zapad-1955123554.html
"В ужасе": на Западе рассказали, что напугало ВСУ в Харьковской области
"В ужасе": на Западе рассказали, что напугало ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2024
"В ужасе": на Западе рассказали, что напугало ВСУ в Харьковской области
Украинские войска в Харьковской области напуганы из-за применения новых российских авиабомб ФАБ-3000, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:36
2024-06-24T22:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска в Харьковской области напуганы из-за применения новых российских авиабомб ФАБ-3000, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы в ужасе от применения Россией новых бомб ФАБ-3000, которые были опробованы в районе Липец (Харьковской области. — Прим. ред.), — сообщил он.По словам Меркуриса, Россия улучшила показатели своих фугасных авиабомб, что позволит наносить удары с большей точностью.В пятницу журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, заявил о первом применении ФАБ-3000 российскими войсками. Журналист подчеркнул, что боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Кроме того, добавил он, ФАБ-3000 имеет колоссальный радиус поражения и наносит грандиозный урон.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240624/udar-1955097422.html
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безопасность, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"В ужасе": на Западе рассказали, что напугало ВСУ в Харьковской области

Меркурис: ВСУ испугались российских авиабомб ФАБ-3000

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска в Харьковской области напуганы из-за применения новых российских авиабомб ФАБ-3000, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинцы в ужасе от применения Россией новых бомб ФАБ-3000, которые были опробованы в районе Липец (Харьковской области. — Прим. ред.), — сообщил он.
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По словам Меркуриса, Россия улучшила показатели своих фугасных авиабомб, что позволит наносить удары с большей точностью.
В пятницу журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, заявил о первом применении ФАБ-3000 российскими войсками. Журналист подчеркнул, что боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Кроме того, добавил он, ФАБ-3000 имеет колоссальный радиус поражения и наносит грандиозный урон.
В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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