https://ria.ru/20240624/zagryaznenie-1954959080.html

Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки

Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки - РИА Новости, 24.06.2024

Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки

Золотодобывающая компания "Северная" выплатила 1,2 миллиона рублей штрафа за загрязнение реки Большой Тюхтет на территории Каратузского района в Красноярском... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:46

2024-06-24T08:46

2024-06-24T08:46

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Золотодобывающая компания "Северная" выплатила 1,2 миллиона рублей штрафа за загрязнение реки Большой Тюхтет на территории Каратузского района в Красноярском крае, сообщает краевая прокуратура. "ЗАО ЗК "Северная" занимается добычей россыпного золота на территории Каратузского района. Красноярская природоохранная прокуратура вместе с органами контроля выявила серьёзное нарушение в работе организации", - говорится в сообщении ведомства. Золотодобытчик сбрасывал стоки из отстойника через трубу без предварительной очистки. Они напрямую попадали в реку и загрязняли её. "Прокуратура взыскала с золотодобытчика штраф в 1,2 миллиона рублей за загрязнение реки Большой Тюхтет. Сумма ущерба взыскана… в пользу федерального бюджета", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край