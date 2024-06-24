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Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки - РИА Новости, 24.06.2024
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08:46 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/zagryaznenie-1954959080.html
Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки
Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки - РИА Новости, 24.06.2024
Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки
Золотодобывающая компания "Северная" выплатила 1,2 миллиона рублей штрафа за загрязнение реки Большой Тюхтет на территории Каратузского района в Красноярском... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:46
2024-06-24T08:46
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Золотодобывающая компания "Северная" выплатила 1,2 миллиона рублей штрафа за загрязнение реки Большой Тюхтет на территории Каратузского района в Красноярском крае, сообщает краевая прокуратура. "ЗАО ЗК "Северная" занимается добычей россыпного золота на территории Каратузского района. Красноярская природоохранная прокуратура вместе с органами контроля выявила серьёзное нарушение в работе организации", - говорится в сообщении ведомства. Золотодобытчик сбрасывал стоки из отстойника через трубу без предварительной очистки. Они напрямую попадали в реку и загрязняли её. "Прокуратура взыскала с золотодобытчика штраф в 1,2 миллиона рублей за загрязнение реки Большой Тюхтет. Сумма ущерба взыскана… в пользу федерального бюджета", - отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Золотодобытчика в Красноярском крае оштрафовали за загрязнение реки

Красноярский золотодобытчик заплатил штраф за загрязнение реки Большой Тюхтет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗолотодобыча
Золотодобыча - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Золотодобыча. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Золотодобывающая компания "Северная" выплатила 1,2 миллиона рублей штрафа за загрязнение реки Большой Тюхтет на территории Каратузского района в Красноярском крае, сообщает краевая прокуратура.
"ЗАО ЗК "Северная" занимается добычей россыпного золота на территории Каратузского района. Красноярская природоохранная прокуратура вместе с органами контроля выявила серьёзное нарушение в работе организации", - говорится в сообщении ведомства.
Золотодобытчик сбрасывал стоки из отстойника через трубу без предварительной очистки. Они напрямую попадали в реку и загрязняли её.
"Прокуратура взыскала с золотодобытчика штраф в 1,2 миллиона рублей за загрязнение реки Большой Тюхтет. Сумма ущерба взыскана… в пользу федерального бюджета", - отметили в прокуратуре.
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