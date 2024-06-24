https://ria.ru/20240624/zaderzhanie-1955052454.html

Совладельцев холдинга "Русские фонды" доставили в Москву, сообщил источник

Совладельцев холдинга "Русские фонды" доставили в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2024

Совладельцев холдинга "Русские фонды" доставили в Москву, сообщил источник

Совладельцев инвестгруппы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита задержали по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:47

2024-06-24T13:47

2024-06-24T13:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совладельцев инвестгруппы "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита задержали по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости информированный источник. "Задержаны и доставлены в Москву для допроса в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в чем подозревают Васильева и Бейрита. По данным "Коммерсанта", Васильев и Бейрит проходят подозреваемыми по делу зампреда совета директоров оборонной компании РТИ Евгения Новицкого. На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по 6 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. "Русские фонды" - многопрофильный производственно-финансовый холдинг, основные направления деятельности - финансовый сектор, агропромышленный сектор, цифровые технологии, указано на сайте группы. Центральный офис расположен в Москве.

https://ria.ru/20240624/khischenie-1954998737.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва