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В МИД России высказались о языковом геноциде на Украине и в Прибалтике

В МИД России высказались о языковом геноциде на Украине и в Прибалтике - РИА Новости, 24.06.2024

В МИД России высказались о языковом геноциде на Украине и в Прибалтике

"Передовые" страны мира не замечают "языковой геноцид", развязанный на Украине и в Прибалтике против говорящего по-русски населения, чьи языковые права... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:28

2024-06-24T15:28

2024-06-24T15:28

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юнеско

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Передовые" страны мира не замечают "языковой геноцид", развязанный на Украине и в Прибалтике против говорящего по-русски населения, чьи языковые права подавляются, заявила ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Татьяна Довгаленко. На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" она отметила, что Украина и государства Прибалтики устроили "фактический языковой геноцид", действуя против права на русский язык. "Делается это в полное нарушение своих международных обязательств, в том числе по линии ЮНЕСКО... Естественно, что это делается при молчании, можно сказать, заговоре мирового сообщества, когда "передовые" страны, которые больше всех ратуют за соблюдение прав, здесь не видят, не замечают такого наступления на права и подавления русскоязычного населения", - подчеркнула дипломат. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.

https://ria.ru/20240617/lsm-1953504782.html

https://ria.ru/20240604/postanovka-1950306098.html

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в мире, россия, украина, прибалтика, сергей лавров, владимир путин, юнеско, верховная рада украины