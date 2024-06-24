https://ria.ru/20240624/yaponiya-1954949950.html

Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию

Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию - РИА Новости, 24.06.2024

Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию

Власти Японии на фоне вооруженных нападений в Дагестане вновь призывают своих граждан страны воздержаться от поездок в Россию с любыми целями, заявил в ходе... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T05:43

2024-06-24T05:43

2024-06-24T05:43

россия

япония

дербент

есимаса хаяси

русская православная церковь

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Власти Японии на фоне вооруженных нападений в Дагестане вновь призывают своих граждан страны воздержаться от поездок в Россию с любыми целями, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Согласно сообщениям, 23 июня произошли нападения в двух городах Дагестана на юге России на религиозные учреждения, что привело к многочисленным жертвам. Власти России начали расследование инцидентов как террористических актов. Мы ведем детальный сбор и анализ информации происходящего в России, включая эти инциденты", - отметил он. По словам Хаяси, к настоящему времени данных об ущербе имуществу, принадлежащему японским гражданам, или же пострадавших или погибших японцах в результате нападений в Дагестане не поступало. "Мы пристально отслеживаем ситуацию. Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями", - добавил генсек японского правительства. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.

https://ria.ru/20240624/traur-1954944548.html

https://ria.ru/20240623/kabardino-balkariya-1954923637.html

россия

япония

дербент

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россия, япония, дербент, есимаса хаяси, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале