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Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию - РИА Новости, 24.06.2024
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05:43 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/yaponiya-1954949950.html
Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию
Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию - РИА Новости, 24.06.2024
Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию
Власти Японии на фоне вооруженных нападений в Дагестане вновь призывают своих граждан страны воздержаться от поездок в Россию с любыми целями, заявил в ходе... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:43
2024-06-24T05:43
россия
япония
дербент
есимаса хаяси
русская православная церковь
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Власти Японии на фоне вооруженных нападений в Дагестане вновь призывают своих граждан страны воздержаться от поездок в Россию с любыми целями, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Согласно сообщениям, 23 июня произошли нападения в двух городах Дагестана на юге России на религиозные учреждения, что привело к многочисленным жертвам. Власти России начали расследование инцидентов как террористических актов. Мы ведем детальный сбор и анализ информации происходящего в России, включая эти инциденты", - отметил он. По словам Хаяси, к настоящему времени данных об ущербе имуществу, принадлежащему японским гражданам, или же пострадавших или погибших японцах в результате нападений в Дагестане не поступало. "Мы пристально отслеживаем ситуацию. Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями", - добавил генсек японского правительства. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
https://ria.ru/20240624/traur-1954944548.html
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россия, япония, дербент, есимаса хаяси, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Россия, Япония, Дербент, Есимаса Хаяси, Русская православная церковь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Япония на фоне терактов в Дагестане призвала отказаться от поездок в Россию

Власти Японии на фоне терактов в Дагестане призвали отказаться от поездок в РФ

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Власти Японии на фоне вооруженных нападений в Дагестане вновь призывают своих граждан страны воздержаться от поездок в Россию с любыми целями, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Согласно сообщениям, 23 июня произошли нападения в двух городах Дагестана на юге России на религиозные учреждения, что привело к многочисленным жертвам. Власти России начали расследование инцидентов как террористических актов. Мы ведем детальный сбор и анализ информации происходящего в России, включая эти инциденты", - отметил он.
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По словам Хаяси, к настоящему времени данных об ущербе имуществу, принадлежащему японским гражданам, или же пострадавших или погибших японцах в результате нападений в Дагестане не поступало.
"Мы пристально отслеживаем ситуацию. Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями", - добавил генсек японского правительства.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
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РоссияЯпонияДербентЕсимаса ХаясиРусская православная церковьНациональный антитеррористический комитет РФВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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