https://ria.ru/20240624/vzryv-1955176369.html
В Польше на азотном заводе прогремел взрыв
В Польше на азотном заводе прогремел взрыв - РИА Новости, 24.06.2024
В Польше на азотном заводе прогремел взрыв
В польских Пулавах на заводе по производству азотных удобрений прогремел взрыв, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:19
2024-06-24T21:19
2024-06-24T22:11
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ВАРШАВА, 24 июн — РИА Новости. В польских Пулавах на заводе по производству азотных удобрений прогремел взрыв, передает радиостанция RMF FM. "Взрыв произошел на азотном заводе в Пулавах (Люблинское воеводство)", — говорится в сообщении.По неофициальным данным, два человека получили ожоги. На месте работают спасатели.В последнее время в Польше произошло несколько крупных пожаров. Так, в середине мая в Варшаве сгорел крупный торговый центр. За несколько дней до этого в Семяновице-Сленске загорелась свалка химических отходов, в Бытоме — автобусный парк, а в Познани прогремел взрыв в школе Государственной службы пожарной охраны.Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в причастности к этим событиям, и назвал происходящее элементом "когнитивной войны".Президент Анджей Дуда также допустил, что последние пожары могли вспыхнуть не случайно, и не исключил, что это — "попытка дестабилизации ситуации" в республике.
https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html
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в мире, польша, люблинское воеводство, анджей дуда, варшава
В мире, Польша, Люблинское воеводство, Анджей Дуда, Варшава
В Польше на азотном заводе прогремел взрыв
В польских Пулавах на заводе по производству азотных удобрений прогремел взрыв