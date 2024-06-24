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Семьям, чьи дети пострадали от атаки на Крым, выплатят по сто тысяч рублей
Семьям, чьи дети пострадали от атаки на Крым, выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 24.06.2024
Семьям, чьи дети пострадали от атаки на Крым, выплатят по сто тысяч рублей
Семьям, чьи дети пострадали от атаки ВСУ на Севастополь, выплатят по 100 тыс рублей, сообщает региональный социальный фонд РФ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:09
2024-06-24T21:09
2024-06-24T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Семьям, чьи дети пострадали от атаки ВСУ на Севастополь, выплатят по 100 тыс рублей, сообщает региональный социальный фонд РФ. "Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
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севастополь, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, общество
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Общество
Семьям, чьи дети пострадали от атаки на Крым, выплатят по сто тысяч рублей
Семьям, чьи дети пострадали от атаки ВСУ на Крым, выплатят по 100 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Семьям, чьи дети пострадали от атаки ВСУ на Севастополь, выплатят по 100 тыс рублей, сообщает региональный социальный фонд РФ.
"Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.