https://ria.ru/20240624/vtb-1955103071.html

Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным

Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным - РИА Новости, 24.06.2024

Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным

ВТБ планирует открыть 300 новых офисов в ближайшие три года, а первые офисы в новых регионах России будут открыты уже в этом году, заявил глава банка Андрей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:32

2024-06-24T16:32

2024-06-24T16:35

экономика

андрей костин (банкир)

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955065246_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_593ab77ba6188b6d0c21728b10d4b712.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВТБ планирует открыть 300 новых офисов в ближайшие три года, а первые офисы в новых регионах России будут открыты уже в этом году, заявил глава банка Андрей Костин. "Мы хотим открыть 300 новых офисов за эти три года, из них 200 там, где нас сегодня нет - это в основном в малых и средних городах", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Костин заверил, что в новых регионах открытие офисов будет уже в этом году. К концу трехлетки банк планирует, что офисы будут во всех 89 регионах страны. "На сегодня наш банк своей сетью покрывает 50 миллионов граждан, через три года планируем, что будет 100", - добавил он. Также глава ВТБ отметил, что принято решение о присоединении дочернего крымского банка РНКБ, который на данный момент обслуживает более 2,5 миллиона клиентов и около 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. "Регион быстро развивается крымский, поэтому с нового года у нас теперь будет ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую", - заключил Костин.

https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рабочая встреча Владимира Путина с главой ВТБ Рабочая встреча Владимира Путина с главой ВТБ 2024-06-24T16:32 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, андрей костин (банкир), владимир путин, россия