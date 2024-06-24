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Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным - РИА Новости, 24.06.2024
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16:32 24.06.2024 (обновлено: 16:35 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/vtb-1955103071.html
Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным
Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным - РИА Новости, 24.06.2024
Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным
ВТБ планирует открыть 300 новых офисов в ближайшие три года, а первые офисы в новых регионах России будут открыты уже в этом году, заявил глава банка Андрей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:32
2024-06-24T16:35
экономика
андрей костин (банкир)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВТБ планирует открыть 300 новых офисов в ближайшие три года, а первые офисы в новых регионах России будут открыты уже в этом году, заявил глава банка Андрей Костин. "Мы хотим открыть 300 новых офисов за эти три года, из них 200 там, где нас сегодня нет - это в основном в малых и средних городах", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Костин заверил, что в новых регионах открытие офисов будет уже в этом году. К концу трехлетки банк планирует, что офисы будут во всех 89 регионах страны. "На сегодня наш банк своей сетью покрывает 50 миллионов граждан, через три года планируем, что будет 100", - добавил он. Также глава ВТБ отметил, что принято решение о присоединении дочернего крымского банка РНКБ, который на данный момент обслуживает более 2,5 миллиона клиентов и около 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. "Регион быстро развивается крымский, поэтому с нового года у нас теперь будет ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую", - заключил Костин.
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Рабочая встреча Владимира Путина с главой ВТБ
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экономика, андрей костин (банкир), владимир путин, россия
Экономика, Андрей Костин (банкир), Владимир Путин, Россия
Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным

Костин на встрече с Путиным рассказал о работе ВТБ в новых регионах России

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВТБ планирует открыть 300 новых офисов в ближайшие три года, а первые офисы в новых регионах России будут открыты уже в этом году, заявил глава банка Андрей Костин.
«
"Мы хотим открыть 300 новых офисов за эти три года, из них 200 там, где нас сегодня нет - это в основном в малых и средних городах", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Костин заверил, что в новых регионах открытие офисов будет уже в этом году. К концу трехлетки банк планирует, что офисы будут во всех 89 регионах страны.
"На сегодня наш банк своей сетью покрывает 50 миллионов граждан, через три года планируем, что будет 100", - добавил он.
Также глава ВТБ отметил, что принято решение о присоединении дочернего крымского банка РНКБ, который на данный момент обслуживает более 2,5 миллиона клиентов и около 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
"Регион быстро развивается крымский, поэтому с нового года у нас теперь будет ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую", - заключил Костин.
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ЭкономикаАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинРоссия
 
 
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