Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16 - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/vsu-1955102128.html
СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16
СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16 - РИА Новости, 24.06.2024
СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16
ВСУ вряд ли смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, которые им поставят союзники, так как на Украине не хватает подходящих пилотов, передает t-online. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:29
2024-06-24T16:29
украина
дания
сша
сергей лавров
андрей картаполов
вооруженные силы украины
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591751_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cd201a74e4655df4697e39488597889f.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. ВСУ вряд ли смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, которые им поставят союзники, так как на Украине не хватает подходящих пилотов, передает t-online."Западные союзники пообещали 60 самолетов. Но пока подготовлено лишь от 15 до 20 пилотов", — указывает издание.Вина за сложившуюся ситуацию лежит на США, так как американские инструкторы не смогли рассчитать, сколько летчиков они смогут подготовить, говорится в статье. На данный момент американские учебные центры перегружены и не могут вместить в себя больше украинских военных, пишет t-online.Кроме того, Румыния и Дания объявили, что не способны принять новую партию солдат ВСУ, а Дания даже закрывает программу обучения пилотов F-16, так как переходит на F-35, говорится в статье.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951897698.html
украина
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b479df885c8bf3fefed70c3ebe8cb122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дания, сша, сергей лавров, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, f-16, f-35
Украина, Дания, США, Сергей Лавров, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО, F-16, F-35
СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16

T-online: у ВСУ не хватает пилотов, способных управлять истребителями F-16

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. ВСУ вряд ли смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, которые им поставят союзники, так как на Украине не хватает подходящих пилотов, передает t-online.
"Западные союзники пообещали 60 самолетов. Но пока подготовлено лишь от 15 до 20 пилотов", — указывает издание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России
20 июня, 10:43
Вина за сложившуюся ситуацию лежит на США, так как американские инструкторы не смогли рассчитать, сколько летчиков они смогут подготовить, говорится в статье. На данный момент американские учебные центры перегружены и не могут вместить в себя больше украинских военных, пишет t-online.
Кроме того, Румыния и Дания объявили, что не способны принять новую партию солдат ВСУ, а Дания даже закрывает программу обучения пилотов F-16, так как переходит на F-35, говорится в статье.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Стали известны подробности о судьбе передаваемых Киеву истребителей F-16
10 июня, 11:29
 
УкраинаДанияСШАСергей ЛавровАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТОF-16F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала