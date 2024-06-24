https://ria.ru/20240624/vsu-1955102128.html

СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16

СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16 - РИА Новости, 24.06.2024

СМИ сообщили о неожиданной проблеме Украины из-за истребителей F-16

ВСУ вряд ли смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, которые им поставят союзники, так как на Украине не хватает подходящих пилотов, передает t-online. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:29

2024-06-24T16:29

2024-06-24T16:29

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сша

сергей лавров

андрей картаполов

вооруженные силы украины

госдума рф

нато

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. ВСУ вряд ли смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, которые им поставят союзники, так как на Украине не хватает подходящих пилотов, передает t-online."Западные союзники пообещали 60 самолетов. Но пока подготовлено лишь от 15 до 20 пилотов", — указывает издание.Вина за сложившуюся ситуацию лежит на США, так как американские инструкторы не смогли рассчитать, сколько летчиков они смогут подготовить, говорится в статье. На данный момент американские учебные центры перегружены и не могут вместить в себя больше украинских военных, пишет t-online.Кроме того, Румыния и Дания объявили, что не способны принять новую партию солдат ВСУ, а Дания даже закрывает программу обучения пилотов F-16, так как переходит на F-35, говорится в статье.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951897698.html

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украина, дания, сша, сергей лавров, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, f-16, f-35