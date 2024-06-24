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На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ
На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ
Если ВСУ начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков, заявил британский РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:34
2024-06-24T14:34
2024-06-24T14:34
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Если ВСУ начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск, и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков", — отметил он.По словам аналитика, даже если Киев с разрешения США вздумает наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS, ему придется разместить РСЗО HIMARS очень близко к границе, где они будут быстро уничтожены.На основе этого эксперт сделал вывод, что такой шаг ничего не даст Киеву в военном плане, а лишь повысит эскалацию ситуации не только на поле боя, но и в отношениях между США и Россией.В понедельник посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами и сделали ей демарш. На Смоленской площади подчеркнули, что причастность Вашингтона к обстрелу не вызывает сомнений.В МИД указали, что США, которые ведут гибридную войну против России фактически стал стороной конфликта. Отмечается, что именно американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия. Таким образом, США несут равную с Украиной ответственность за преступление.Послу заявили, что такие шаги не останутся безнаказанными, последуют ответные меры.Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html
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безопасность, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, линн трейси
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Линн Трейси
На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ
Меркурис: после ударов ВСУ ракетами ATACMS может пасть Харьков
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Если ВСУ начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск, и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков", — отметил он.
По словам аналитика, даже если Киев
с разрешения США
вздумает наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS, ему придется разместить РСЗО HIMARS очень близко к границе, где они будут быстро уничтожены.
На основе этого эксперт сделал вывод, что такой шаг ничего не даст Киеву в военном плане, а лишь повысит эскалацию ситуации не только на поле боя, но и в отношениях между США и Россией.
В понедельник посла США Линн Трейси
вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя
американскими ракетами и сделали ей демарш. На Смоленской площади подчеркнули, что причастность Вашингтона к обстрелу не вызывает сомнений.
В МИД указали, что США, которые ведут гибридную войну против России фактически стал стороной конфликта. Отмечается, что именно американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия. Таким образом, США несут равную с Украиной
ответственность за преступление.
Послу заявили, что такие шаги не останутся безнаказанными, последуют ответные меры.
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.