https://ria.ru/20240624/vsu-1955066660.html

На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ

На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ

Если ВСУ начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков, заявил британский РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:34

2024-06-24T14:34

2024-06-24T14:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Если ВСУ начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск, и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков", — отметил он.По словам аналитика, даже если Киев с разрешения США вздумает наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS, ему придется разместить РСЗО HIMARS очень близко к границе, где они будут быстро уничтожены.На основе этого эксперт сделал вывод, что такой шаг ничего не даст Киеву в военном плане, а лишь повысит эскалацию ситуации не только на поле боя, но и в отношениях между США и Россией.В понедельник посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за обстрела ВСУ Севастополя американскими ракетами и сделали ей демарш. На Смоленской площади подчеркнули, что причастность Вашингтона к обстрелу не вызывает сомнений.В МИД указали, что США, которые ведут гибридную войну против России фактически стал стороной конфликта. Отмечается, что именно американские специалисты осуществляют целенаведение и ввод полетных заданий при использовании поставляемого ВСУ оружия. Таким образом, США несут равную с Украиной ответственность за преступление.Послу заявили, что такие шаги не останутся безнаказанными, последуют ответные меры.Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955034602.html

https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html

https://ria.ru/20240624/krym-1955049941.html

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безопасность, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, линн трейси