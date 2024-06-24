https://ria.ru/20240624/vrachi-1955137923.html

Матвиенко предложила обязать врачей после выпуска работать в больнице

Матвиенко предложила обязать врачей после выпуска работать в больнице - РИА Новости, 24.06.2024

Матвиенко предложила обязать врачей после выпуска работать в больнице

Молодым специалистам после окончания медицинских вузов нужно три года отработать в медучреждениях, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:23

2024-06-24T18:23

2024-06-24T18:23

общество

россия

валентина матвиенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Молодым специалистам после окончания медицинских вузов нужно три года отработать в медучреждениях, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Тема, которая у всех на слуху - нехватка кадров медицинских работников и педагогов в регионах. Проблема эта многослойная. Здесь играет роль и уровень зарплаты, и обеспечение жильём в малых городах и сёлах. Но не только это", - сказала спикер на встрече руководства Совфеда с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным. По ее словам, меры принимаются и на федеральном уровне, и в регионах, но ситуация не меняется. "О каком качестве оказания медицинской помощи можно говорить, если к узкопрофильному специалисту можно попасть через две недели, очереди в поликлиниках", - сказала она. Сенатор напомнила, что президентом РФ поставлена задача модернизации первичного уровня здравоохранения. Ремонтируются, переоснащаются поликлиники, строятся ФАПы, а врачей нет, лечить некому. "Государство тратит огромные средства на подготовку врачей, а большая часть их по окончании вуза не идёт на работу в медицинские учреждения. Надо поднимать ответственность медвузов не только за качество образования, но и за воспитание, формирование подлинного призвания врача, чтобы клятва Гиппократа не была формальностью", - считает Матвиенко. Она полагает, что вузы должны сопровождать выпускника до его трудоустройства и отвечать за это. "Думаю, что пришло время актуализировать государственную политику в этой сфере и найти правовые механизмы, как правило, отработки не менее трёх лет после окончания медвуза в медицинских учреждениях", - сказала политик.

https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951421979.html

https://ria.ru/20240620/murashko-1954297302.html

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общество, россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф