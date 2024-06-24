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Запад проигрывает войну против России, заявили в Словакии
Запад проигрывает войну против России, заявили в Словакии - РИА Новости, 24.06.2024
Запад проигрывает войну против России, заявили в Словакии
Запад проигрывает войну против России в военном, моральном и политическом планах, написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:30
2024-06-24T21:30
2024-06-24T21:49
специальная военная операция на украине
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словакия
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джо байден
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БРАТИСЛАВА, 24 июн — РИА Новости. Запад проигрывает войну против России в военном, моральном и политическом планах, написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале. "Скажем прямо: Запад войну против России проигрывает. В военном отношении, политическом и моральном. Не надо делать ничего специального, достаточно взять попкорн и смотреть, как на Западе проигрывают подстрекатели войны, как против них восстают их собственные народы, как неолиберализм падает на дно. Наконец-то", — говорится в публикации.Политик отметил, что Словакия находится на правильной стороне: на стороне мира, патриотизма и социальной справедливости. По его мнению, западных либералов настигла карма за то, что они "распространяли ненависть против России". "Запад оказался в тяжелом кризисе. Украинцы бомбят в Крыму женщин и детей западным оружием. В специальной литературе это называется убийством", — подчеркнул Блага.Вице-спикер парламента напомнил, что во Франции накануне выборов в парламент возглавляемая президентом Эммануэлем Макроном неолиберальная партия в опросах общественного мнения находится лишь на третьем месте. Похожая ситуация складывается и в США, где все более вероятно, что Дональд Трамп победит Джо Байдена.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Словакия, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Джо Байден
Запад проигрывает войну против России, заявили в Словакии
Вице-спикер парламента Словакии: Запад проигрывает политическую войну против РФ