Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке
Лавров: Россия делает все, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не расширялся
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы не допустить вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке все большего числа стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет вероятности вовлечения все большего числа стран в войну на Ближнем Востоке - мы делаем все, чтобы этого не произошло", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движению "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.