https://ria.ru/20240624/vostok-1955154392.html

Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке

Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2024

Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке

Россия делает все, чтобы не допустить вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке все большего числа стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:07

2024-06-24T19:07

2024-06-24T19:07

в мире

израиль

ливан

россия

сергей лавров

сергей алейник

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы не допустить вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке все большего числа стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет вероятности вовлечения все большего числа стран в войну на Ближнем Востоке - мы делаем все, чтобы этого не произошло", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником. В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движению "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, ливан, россия, сергей лавров, сергей алейник, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году