Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/vostok-1955154392.html
Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке
Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2024
Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке
Россия делает все, чтобы не допустить вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке все большего числа стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:07
2024-06-24T19:07
в мире
израиль
ливан
россия
сергей лавров
сергей алейник
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы не допустить вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке все большего числа стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет вероятности вовлечения все большего числа стран в войну на Ближнем Востоке - мы делаем все, чтобы этого не произошло", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником. В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движению "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html
израиль
ливан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, россия, сергей лавров, сергей алейник, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Сергей Лавров, Сергей Алейник, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал не допустить вовлечения стран в конфликт на Ближнем Востоке

Лавров: Россия делает все, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не расширялся

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы не допустить вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке все большего числа стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет вероятности вовлечения все большего числа стран в войну на Ближнем Востоке - мы делаем все, чтобы этого не произошло", - сказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
В последние дни израильские чиновники стали все чаще заявлять, что Израиль близок к моменту принятия решения по дальнейшим действиям на ливанском фронте ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил движению "Хезболлах" уничтожением и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) ранее в июне заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Израиль заявил об атаке на крупный военный объект "Хезболлы" в Ливане
13 апреля, 09:17
 
В миреИзраильЛиванРоссияСергей ЛавровСергей АлейникХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала