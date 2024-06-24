https://ria.ru/20240624/volodin-1955163406.html

Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии

Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2024

Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии

Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на торжествах в июле в Минске по... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:44

2024-06-24T19:44

2024-06-24T19:44

белоруссия

россия

минск

сергей алейник

вячеслав володин

сергей лавров

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на торжествах в июле в Минске по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "В рамках встречи нами рассмотрен график ближайших контактов на различных уровнях, в том числе участие российской стороны в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Российскую делегацию возглавит председатель Государственной думы Володин Вячеслав Викторович", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что это важнейшая дата для всего постсоветского пространства, и российские коллеги разделяют этот подход. Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. В параде примут участие около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. Свои парадные расчеты представит минобороны, МВД, государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи. Также в небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.

https://ria.ru/20240622/volodin-1954683905.html

https://ria.ru/20240619/priostanovka-1953933169.html

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россия

минск

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белоруссия, россия, минск, сергей алейник, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире