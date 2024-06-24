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Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2024
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19:44 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/volodin-1955163406.html
Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии
Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2024
Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии
Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на торжествах в июле в Минске по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:44
2024-06-24T19:44
белоруссия
россия
минск
сергей алейник
вячеслав володин
сергей лавров
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на торжествах в июле в Минске по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "В рамках встречи нами рассмотрен график ближайших контактов на различных уровнях, в том числе участие российской стороны в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Российскую делегацию возглавит председатель Государственной думы Володин Вячеслав Викторович", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что это важнейшая дата для всего постсоветского пространства, и российские коллеги разделяют этот подход. Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. В параде примут участие около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. Свои парадные расчеты представит минобороны, МВД, государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи. Также в небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
https://ria.ru/20240622/volodin-1954683905.html
https://ria.ru/20240619/priostanovka-1953933169.html
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белоруссия, россия, минск, сергей алейник, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Алейник, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Володин возглавит делегацию на праздновании 80 лет освобождения Белоруссии

Володин возглавит делегацию РФ на праздновании 80-летия освобождения Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на торжествах в июле в Минске по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
"В рамках встречи нами рассмотрен график ближайших контактов на различных уровнях, в том числе участие российской стороны в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Российскую делегацию возглавит председатель Государственной думы Володин Вячеслав Викторович", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Он подчеркнул, что это важнейшая дата для всего постсоветского пространства, и российские коллеги разделяют этот подход.
Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. В параде примут участие около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. Свои парадные расчеты представит минобороны, МВД, государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи. Также в небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
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БелоруссияРоссияМинскСергей АлейникВячеслав ВолодинСергей ЛавровГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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