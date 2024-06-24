https://ria.ru/20240624/volodin-1955058590.html

Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе

Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе

Не исключено, что в событиях в Дагестане и Севастополе одни и те же заказчики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования пострадавшим и... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:04

2024-06-24T14:04

2024-06-24T14:34

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Не исключено, что в событиях в Дагестане и Севастополе одни и те же заказчики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования пострадавшим и близким погибших и отметив, что это бесчеловечные преступления."Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные нападения в дербенте и махачкале, обстрел севастополя ракетами atacms