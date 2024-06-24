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Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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14:04 24.06.2024 (обновлено: 14:34 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/volodin-1955058590.html
Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе
Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе
Не исключено, что в событиях в Дагестане и Севастополе одни и те же заказчики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования пострадавшим и... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:04
2024-06-24T14:34
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Не исключено, что в событиях в Дагестане и Севастополе одни и те же заказчики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования пострадавшим и близким погибших и отметив, что это бесчеловечные преступления."Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, обстрел севастополя ракетами atacms
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Володин прокомментировал события в Дагестане и Севастополе

Спикер Госдумы Володин назвал события в Дагестане и Севастополе бесчеловечными

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Не исключено, что в событиях в Дагестане и Севастополе одни и те же заказчики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования пострадавшим и близким погибших и отметив, что это бесчеловечные преступления.
«
"Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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