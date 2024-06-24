https://ria.ru/20240624/voenkomy-1954951949.html
Подполье раскрыло уловку украинских военкомов по выявлению призывников
Подполье раскрыло уловку украинских военкомов по выявлению призывников - РИА Новости, 24.06.2024
Подполье раскрыло уловку украинских военкомов по выявлению призывников
Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области и в прифронтовых районах гуманитарные акции, чтобы... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T06:48
2024-06-24T06:48
2024-06-24T12:57
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 июн — РИА Новости. Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области и в прифронтовых районах гуманитарные акции, чтобы получать информацию о населении и выявить подлежащих мобилизации мужчин, рассказали РИА Новости в херсонском подполье. "Украинские военкомы и ТЦК раздают гумпомощь в оккупированных районах Херсонской области, а также на территориях Украины, с целью получения актуальных данных о местном населении. Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что киевский режим целенаправленно распределяет гуманитарные грузы по прифронтовым регионам, таким как Николаевская, Одесская и Херсонская области, чтобы воспользоваться этим исключительно в корыстных интересах.По словам подпольщика, все гуманитарные фонды, работающие на Украине, обязаны координировать действия со специальными информационными центрами и передавать информацию о населении в ТЦК. Так, сотрудники складов и представители фондов REMAR Ukraine, "Стабiлiзейшн Суппорт Сервiз", Dobro Zawsze Wraca, "Руки милости" и других объявляли, что гуманитарная помощь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных претендента в специальных информационных центрах.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ними все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, либо явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции.
https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html
https://ria.ru/20240621/ukraintsy-1954589676.html
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херсонская область , украина, киев, вооруженные силы украины, в мире
Херсонская область , Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье раскрыло уловку украинских военкомов по выявлению призывников
Подполье: украинские военкомы раздают гумпомощь, чтобы выявлять призывников
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 июн — РИА Новости. Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области и в прифронтовых районах гуманитарные акции, чтобы получать информацию о населении и выявить подлежащих мобилизации мужчин, рассказали РИА Новости в херсонском подполье.
"Украинские военкомы и ТЦК раздают гумпомощь в оккупированных районах Херсонской области, а также на территориях Украины
, с целью получения актуальных данных о местном населении. Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что киевский режим целенаправленно распределяет гуманитарные грузы по прифронтовым регионам, таким как Николаевская, Одесская и Херсонская области, чтобы воспользоваться этим исключительно в корыстных интересах.
По словам подпольщика, все гуманитарные фонды, работающие на Украине, обязаны координировать действия со специальными информационными центрами и передавать информацию о населении в ТЦК. Так, сотрудники складов и представители фондов REMAR Ukraine, "Стабiлiзейшн Суппорт Сервiз", Dobro Zawsze Wraca, "Руки милости" и других объявляли, что гуманитарная помощь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных претендента в специальных информационных центрах.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ними все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, либо явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции.