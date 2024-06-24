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В ЕС заявили о возможном прекращении выдачи виз грузинским чиновникам - РИА Новости, 24.06.2024
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11:39 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/viza-1955005391.html
В ЕС заявили о возможном прекращении выдачи виз грузинским чиновникам
В ЕС заявили о возможном прекращении выдачи виз грузинским чиновникам - РИА Новости, 24.06.2024
В ЕС заявили о возможном прекращении выдачи виз грузинским чиновникам
Евросоюз может прекратить выдачу шенгенских виз высокопоставленным чиновникам из Грузии и пересмотреть работу европейских фондов в отношении этой страны из-за... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:39
2024-06-24T11:39
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз может прекратить выдачу шенгенских виз высокопоставленным чиновникам из Грузии и пересмотреть работу европейских фондов в отношении этой страны из-за закона об иноагентах, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. "Будет обсуждение о поддержке различных фондов, предназначенных для Грузии, будет обсуждение запрета на выдачу шенгенских виз высокопоставленным чиновникам", - заявил Цахкна в преддверии заседания совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция его речи приводится на официальном сайте Еврокомиссии. По словам Цахкны, ЕС обсудит ограничительные меры "в целом ряде областей". Ранее портал Euractiv сообщал, что Евросоюз изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне с Грузией, а также приостановки переговоров и подписания двусторонних соглашений. В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон. При этом в ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям.
https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html
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в мире, грузия, эстония, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Эстония, Люксембург (округ), Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС заявили о возможном прекращении выдачи виз грузинским чиновникам

Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС может прекратить выдачу виз грузинским чиновникам

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз может прекратить выдачу шенгенских виз высокопоставленным чиновникам из Грузии и пересмотреть работу европейских фондов в отношении этой страны из-за закона об иноагентах, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
«
"Будет обсуждение о поддержке различных фондов, предназначенных для Грузии, будет обсуждение запрета на выдачу шенгенских виз высокопоставленным чиновникам", - заявил Цахкна в преддверии заседания совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция его речи приводится на официальном сайте Еврокомиссии.
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По словам Цахкны, ЕС обсудит ограничительные меры "в целом ряде областей".
Ранее портал Euractiv сообщал, что Евросоюз изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне с Грузией, а также приостановки переговоров и подписания двусторонних соглашений.
В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон.
При этом в ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям.
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