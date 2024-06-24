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Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках - РИА Новости, 24.06.2024
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа разработать предложения для стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:21
2024-06-24T11:21
2024-06-24T11:32
экономика
африка
южная америка
юго-восточная азия
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа разработать предложения для стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... подготовить при участии Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения: ... по оказанию российским организациям дополнительных мер поддержки, направленных на создание устойчивых логистических цепочек и инфраструктуры для осуществления внешнеэкономической деятельности на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии... Доклад - до 1 августа 2024 года", - сказано в поручении.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240420/putin-1941210545.html
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экономика, африка, южная америка, юго-восточная азия, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин
Экономика, Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Михаил Мишустин
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Путин поручил до 1 августа разработать предложения для стимулирования ВЭД