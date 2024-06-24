https://ria.ru/20240624/valyuta-1955131148.html
Эксперты оценили последствия смягчения требований по валютной выручке
Эксперты оценили последствия смягчения требований по валютной выручке - РИА Новости, 24.06.2024
Эксперты оценили последствия смягчения требований по валютной выручке
Смягчение требований по продаже экспортерами валютной выручки в РФ означает, что компании смогут действовать за рубежом более гибко, при этом фактический объем... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:59
2024-06-24T17:59
2024-06-24T17:59
экономика
россия
евгений миронюк
московская биржа
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Смягчение требований по продаже экспортерами валютной выручки в РФ означает, что компании смогут действовать за рубежом более гибко, при этом фактический объем продаж в силу рыночных факторов все равно останется высоким, свыше 80% от общего объема полученной по внешнеторговым контрактам валюты при новом пороге в 60%, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. В пятницу правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%. "По сути, новости о смягчении требований по продаже валютной выручки означают, что у экспортеров будет больше свободы в использовании полученной выручки, а в совокупности с потенциальным негативным влиянием послаблений на рубль это может привести к увеличению доходов эмитентов", - ответила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова на вопрос, как смягчение требований по продаже валютной выручки повлияет на экспортеров и их бумаги на Московской бирже. Она также добавила, что ключевым ориентиром в этом отношении будет скорее курс рубля, а не сам факт более низкого порога обязательной продажи выручки, отметив, что ключевыми экспортерами в РФ являются производители нефти и газа, металлов, химической, лесной и сельскохозяйственной продукции. Евгений Миронюк из "БКС Мир инвестиций" в свою очередь заявил, что решение кабмина о смягчении требований не будет значительно влиять на фактический объем продаж валютной выручки на внутреннем рынке и также на деятельность экспортеров. Он отмечает, что показатель значительно варьируется от месяца к месяцу, однако чистые продажи, например, в марте, составляли 97% от валютной экспортной выручки. "Разовые и постоянные факторы заставляют компании-экспортеры поддерживать продажи иностранной валюты на высоком уровне. В ситуации, когда около половины всех внешнеторговых расчетов осуществляется в российских рублях и этот показатель растет, среднемесячный показатель чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке останется выше 80%", - говорит эксперт. "Но смягчение норматива поможет компаниям быть более гибкими в вопросах развития зарубежных направлений деятельности, при международных расчетах, снизит транзакционные издержки. В долгосрочной перспективе это улучшит перспективы расширения бизнеса компаний и повысит оценку акций инвесторами", - добавляет аналитик. Говоря о рубле, он отмечает, что стабильность его курса - более приоритетный вопрос. Эксперт не исключает ситуацию, при которой правительству вновь придется ужесточить требования к обязательной репатриации валютной выручки.
https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евгений миронюк, московская биржа, бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Евгений Миронюк, Московская биржа, БКС Мир инвестиций
Эксперты оценили последствия смягчения требований по валютной выручке
Эксперты: продажи валюты экспортерами будут выше порога, несмотря на смягчение
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Смягчение требований по продаже экспортерами валютной выручки в РФ означает, что компании смогут действовать за рубежом более гибко, при этом фактический объем продаж в силу рыночных факторов все равно останется высоким, свыше 80% от общего объема полученной по внешнеторговым контрактам валюты при новом пороге в 60%, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
В пятницу правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%.
"По сути, новости о смягчении требований по продаже валютной выручки означают, что у экспортеров будет больше свободы в использовании полученной выручки, а в совокупности с потенциальным негативным влиянием послаблений на рубль это может привести к увеличению доходов эмитентов", - ответила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова на вопрос, как смягчение требований по продаже валютной выручки повлияет на экспортеров и их бумаги на Московской бирже
.
Она также добавила, что ключевым ориентиром в этом отношении будет скорее курс рубля, а не сам факт более низкого порога обязательной продажи выручки, отметив, что ключевыми экспортерами в РФ являются производители нефти и газа, металлов, химической, лесной и сельскохозяйственной продукции.
Евгений Миронюк
из "БКС Мир инвестиций
" в свою очередь заявил, что решение кабмина о смягчении требований не будет значительно влиять на фактический объем продаж валютной выручки на внутреннем рынке и также на деятельность экспортеров. Он отмечает, что показатель значительно варьируется от месяца к месяцу, однако чистые продажи, например, в марте, составляли 97% от валютной экспортной выручки.
"Разовые и постоянные факторы заставляют компании-экспортеры поддерживать продажи иностранной валюты на высоком уровне. В ситуации, когда около половины всех внешнеторговых расчетов осуществляется в российских рублях и этот показатель растет, среднемесячный показатель чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке останется выше 80%", - говорит эксперт.
"Но смягчение норматива поможет компаниям быть более гибкими в вопросах развития зарубежных направлений деятельности, при международных расчетах, снизит транзакционные издержки. В долгосрочной перспективе это улучшит перспективы расширения бизнеса компаний и повысит оценку акций инвесторами", - добавляет аналитик. Говоря о рубле, он отмечает, что стабильность его курса - более приоритетный вопрос. Эксперт не исключает ситуацию, при которой правительству вновь придется ужесточить требования к обязательной репатриации валютной выручки.