https://ria.ru/20240624/uzbekistan-1954953337.html

Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T07:31

2024-06-24T07:31

2024-06-24T07:39

узбекистан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

в мире

шавкат мирзиеев

владимир путин

махачкала

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ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - написал Асадов в своем Telegram-каналеАсадов сообщил, что лидер Узбекистана решительно осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.

https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html

узбекистан

дербент

махачкала

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узбекистан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин, махачкала