Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 24.06.2024 (обновлено: 07:39 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/uzbekistan-1954953337.html
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:31
2024-06-24T07:39
узбекистан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
в мире
шавкат мирзиеев
владимир путин
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817101155_357:0:2566:1243_1920x0_80_0_0_bfc6d5f2e5eb6c728afeba4dfb8bc064.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - написал Асадов в своем Telegram-каналеАсадов сообщил, что лидер Узбекистана решительно осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.
https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html
узбекистан
дербент
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817101155_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_bed78238cf66c9008f41af82bfe94a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин, махачкала
Узбекистан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, В мире, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Махачкала
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

Президент Узбекистана Мирзиёев в телеграмме Путину осудил теракт в Дагестане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - написал Асадов в своем Telegram-канале
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России"
01:47
Асадов сообщил, что лидер Узбекистана решительно осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.
 
УзбекистанВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербентВ миреШавкат МирзиеевВладимир ПутинМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала