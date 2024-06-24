https://ria.ru/20240624/uzbekistan-1954953337.html
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:31
2024-06-24T07:31
2024-06-24T07:39
узбекистан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - написал Асадов в своем Telegram-каналеАсадов сообщил, что лидер Узбекистана решительно осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.
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узбекистан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин, махачкала
Узбекистан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, В мире, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Махачкала
Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане
Президент Узбекистана Мирзиёев в телеграмме Путину осудил теракт в Дагестане