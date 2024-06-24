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Китай в мае закупил российский уран на максимальную за всю историю сумму - РИА Новости, 24.06.2024
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04:03 24.06.2024 (обновлено: 04:31 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/uran-1954946919.html
Китай в мае закупил российский уран на максимальную за всю историю сумму
Китай в мае закупил российский уран на максимальную за всю историю сумму - РИА Новости, 24.06.2024
Китай в мае закупил российский уран на максимальную за всю историю сумму
Китай импортировал из России урана и других радиоактивных соединений на максимальные за все время 233 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T04:03
2024-06-24T04:31
китай
россия
пекин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Китай импортировал из России урана и других радиоактивных соединений на максимальные за все время 233 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы. Общий объем покупок Китаем у России урана и других радиоактивных элементов, изотопов и соединений в мае 2024 года достиг 233 миллионов долларов. Это стало максимальным значением за все время ведения статистики, с 2015 года. При этом с апреля по май объемы поставок взлетели в 3,4 раза с 70 миллионов долларов. Всего за первые пять месяцев этого года Пекин купил у Москвы урана и прочих элементов на 311 миллионов долларов. Больше всего в мае Поднебесная покупала обогащенный уран - на 231,5 миллиона долларов. На остальные соединения пришлось 1,4 миллиона. Российский обогащенный уран поставляется в Китай не каждый месяц, в отличие от других соединений, но каждый раз его объемы в денежном выражении довольно велики. Так, в апреле 2024 обогащенного урана было импортировано на 68 миллионов долларов, в ноябре 2023 года - на 155 миллионов, в октябре - на 113 миллионов, в августе - на 28 миллионов, в апреле - на 35 миллионов, в марте на 87 миллионов. Всего по итогам прошлого года Россия поставила Китаю радиоактивных элементов на 440 миллионов долларов. Из них 418 миллион пришелся на обогащенный уран.
https://ria.ru/20240618/uran-1953810127.html
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китай, россия, пекин
Китай, Россия, Пекин
Китай в мае закупил российский уран на максимальную за всю историю сумму

КНР в мае импортировала из РФ уран на рекордные за историю 233 миллиона долларов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник работает в цехе предприятия ОАО "Хиагда" в Баунтовском районе Республики Бурятия
Сотрудник работает в цехе предприятия ОАО Хиагда в Баунтовском районе Республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник работает в цехе предприятия ОАО "Хиагда" в Баунтовском районе Республики Бурятия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Китай импортировал из России урана и других радиоактивных соединений на максимальные за все время 233 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы.
Общий объем покупок Китаем у России урана и других радиоактивных элементов, изотопов и соединений в мае 2024 года достиг 233 миллионов долларов. Это стало максимальным значением за все время ведения статистики, с 2015 года.
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При этом с апреля по май объемы поставок взлетели в 3,4 раза с 70 миллионов долларов. Всего за первые пять месяцев этого года Пекин купил у Москвы урана и прочих элементов на 311 миллионов долларов.
Больше всего в мае Поднебесная покупала обогащенный уран - на 231,5 миллиона долларов. На остальные соединения пришлось 1,4 миллиона.
Российский обогащенный уран поставляется в Китай не каждый месяц, в отличие от других соединений, но каждый раз его объемы в денежном выражении довольно велики. Так, в апреле 2024 обогащенного урана было импортировано на 68 миллионов долларов, в ноябре 2023 года - на 155 миллионов, в октябре - на 113 миллионов, в августе - на 28 миллионов, в апреле - на 35 миллионов, в марте на 87 миллионов.
Всего по итогам прошлого года Россия поставила Китаю радиоактивных элементов на 440 миллионов долларов. Из них 418 миллион пришелся на обогащенный уран.
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