Рейтинг@Mail.ru
"За полмиллиарда долларов": стало известно, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 24.06.2024 (обновлено: 23:45 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955182672.html
"За полмиллиарда долларов": стало известно, что Россия поразила на Украине
"За полмиллиарда долларов": стало известно, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
"За полмиллиарда долларов": стало известно, что Россия поразила на Украине
Для защиты от беспилотников ВСУ потратили полмиллиарда долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами, заявил бывший генеральный прокурор... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:06
2024-06-24T23:45
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84f4f054a7bcb2253fd05dae35644d0d.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Для защиты от беспилотников ВСУ потратили полмиллиарда долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе."Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это полмиллиарда баксов?" — возмутился он.По его словам, эти деньги были потрачены исключительно на защиту от беспилотников. Но, как отметил Луценко, туда прилетели не дроны, а российские ракеты."И все это было уничтожено", — констатировал он.Луценко добавил, что такой шаг можно было бы объяснить до специальной военной операции, когда было неизвестно, будут ли российские войска применять ракеты. Но после многих месяцев боевых действий Украина все равно защищалась только от беспилотников, заявил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240624/kiev-1955167379.html
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955154564.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcfc07452057e4966eec2e8910178a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"За полмиллиарда долларов": стало известно, что Россия поразила на Украине

Луценко: Россия уничтожила на Украине защиту от дронов за полмиллиарда долларов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Для защиты от беспилотников ВСУ потратили полмиллиарда долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе.
"Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это полмиллиарда баксов?" — возмутился он.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Мощно ударить": стало известно, что ждет Киев
Вчера, 20:07
По его словам, эти деньги были потрачены исключительно на защиту от беспилотников. Но, как отметил Луценко, туда прилетели не дроны, а российские ракеты.
«
"И все это было уничтожено", — констатировал он.
Луценко добавил, что такой шаг можно было бы объяснить до специальной военной операции, когда было неизвестно, будут ли российские войска применять ракеты. Но после многих месяцев боевых действий Украина все равно защищалась только от беспилотников, заявил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала