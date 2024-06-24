https://ria.ru/20240624/ukraina-1955154564.html

"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина

"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина - РИА Новости, 24.06.2024

"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина

Россия займет Киев и Одессу, вопрос лишь в том, произойдет ли это мирно, или Украина потеряет большое количество солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:08

2024-06-24T19:08

2024-06-24T19:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия займет Киев и Одессу, вопрос лишь в том, произойдет ли это мирно, или Украина потеряет большое количество солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Они определенно возьмут под свой контроль Киев и Одессу, потому что, Киев — это русский город, он был колыбелью христианства для России и Восточной православной церкви с 988 года. Он долгое время был частью российской территории, как и Одесса. Поэтому я не думаю, что Россия откажется от них, или от Николаева — они в конечном счете возьмут их. Вопрос в том, будут ли они заняты мирным путем, или погибнет куча украинских солдат в процессе", — отметил он.Джонсон также выразил убежденность, что Россия не станет пытаться занять западную территорию Украины, где живет большое количество польского, румынского и венгерского населения.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.

https://ria.ru/20240624/udar-1955097422.html

https://ria.ru/20240624/rossiya-1955141723.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру)