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"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955154564.html
"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина
"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина - РИА Новости, 24.06.2024
"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина
Россия займет Киев и Одессу, вопрос лишь в том, произойдет ли это мирно, или Украина потеряет большое количество солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:08
2024-06-24T19:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия займет Киев и Одессу, вопрос лишь в том, произойдет ли это мирно, или Украина потеряет большое количество солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Они определенно возьмут под свой контроль Киев и Одессу, потому что, Киев — это русский город, он был колыбелью христианства для России и Восточной православной церкви с 988 года. Он долгое время был частью российской территории, как и Одесса. Поэтому я не думаю, что Россия откажется от них, или от Николаева — они в конечном счете возьмут их. Вопрос в том, будут ли они заняты мирным путем, или погибнет куча украинских солдат в процессе", — отметил он.Джонсон также выразил убежденность, что Россия не станет пытаться занять западную территорию Украины, где живет большое количество польского, румынского и венгерского населения.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.
https://ria.ru/20240624/udar-1955097422.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина

Джонсон: Россия возьмет Киев и Одессу, независимо от действий ВСУ

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия займет Киев и Одессу, вопрос лишь в том, произойдет ли это мирно, или Украина потеряет большое количество солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Они определенно возьмут под свой контроль Киев и Одессу, потому что, Киев — это русский город, он был колыбелью христианства для России и Восточной православной церкви с 988 года. Он долгое время был частью российской территории, как и Одесса. Поэтому я не думаю, что Россия откажется от них, или от Николаева — они в конечном счете возьмут их. Вопрос в том, будут ли они заняты мирным путем, или погибнет куча украинских солдат в процессе", — отметил он.
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Джонсон также выразил убежденность, что Россия не станет пытаться занять западную территорию Украины, где живет большое количество польского, румынского и венгерского населения.
По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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