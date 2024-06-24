https://ria.ru/20240624/ukraina-1955142841.html
Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ
Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ
Киев не может остановить Россию, ему угрожает поражение в конфликте, заявил майор ВС Украины Иван Скуратовский. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:38
2024-06-24T18:38
2024-06-24T18:38
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев не может остановить Россию, ему угрожает поражение в конфликте, заявил майор ВС Украины Иван Скуратовский. "Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем... Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно", - приводит газета Times слова Скуратовского. Он указал на то, что РФ очень сильна, во многих аспектах у нее имеется преимущество. "Если остальной мир продолжит следовать тому же пути..., тогда, я думаю, что мы столкнемся с поражением. У нас просто заканчиваются люди", - добавил военный. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955115094.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Украина не сможет остановить Россию, заявил майор ВСУ
Майор ВСУ: Украина не сможет остановить Россию, ей грозит поражение
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев не может остановить Россию, ему угрожает поражение в конфликте, заявил майор ВС Украины Иван Скуратовский.
"Нам говорят по телевидению, что ситуация под контролем, но я осознаю, что ничто не находится под контролем... Мы не можем полностью остановить ее (Россию), это невозможно", - приводит газета Times слова Скуратовского.
Он указал на то, что РФ очень сильна, во многих аспектах у нее имеется преимущество.
"Если остальной мир продолжит следовать тому же пути..., тогда, я думаю, что мы столкнемся с поражением. У нас просто заканчиваются люди", - добавил военный.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.