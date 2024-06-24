https://ria.ru/20240624/ukraina-1955118172.html
СМИ: на Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
СМИ: на Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки - РИА Новости, 24.06.2024
СМИ: на Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
Мужчина мобилизационного возраста после неудачной попытки сбежать из Украины, чтобы не попасть на фронт, попытался задушить военного комиссара по дороге в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:22
2024-06-24T17:22
2024-06-24T17:22
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина мобилизационного возраста после неудачной попытки сбежать из Украины, чтобы не попасть на фронт, попытался задушить военного комиссара по дороге в военкомат, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Мужчина, которого везли в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.) после попытки нелегального пересечения границы, по дороге пытался задушить военкома ремнем безопасности. Была вызвана полиция и медики для помощи пострадавшему военкому", - приводит сообщение Черновицкого военкомата издание. Из сообщения следует, что для того, чтобы "утихомирить нарушителя" комиссариат вызвал следственно-оперативную группу, а для потерпевшего военнообязанного вызвали экстренную медицинскую помощь для оказания медпомощи. Это не первое нападение на сотрудников военкомата. Издание "Страна" 18 июня сообщало, что в городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черновицкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черновицкая область, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
"Страна": под Черновцами мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Мужчина мобилизационного возраста после неудачной попытки сбежать из Украины, чтобы не попасть на фронт, попытался задушить военного комиссара по дороге в военкомат, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
"Мужчина, которого везли в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.) после попытки нелегального пересечения границы, по дороге пытался задушить военкома ремнем безопасности. Была вызвана полиция и медики для помощи пострадавшему военкому", - приводит сообщение Черновицкого военкомата издание.
Из сообщения следует, что для того, чтобы "утихомирить нарушителя" комиссариат вызвал следственно-оперативную группу, а для потерпевшего военнообязанного вызвали экстренную медицинскую помощь для оказания медпомощи.
Это не первое нападение на сотрудников военкомата. Издание "Страна" 18 июня сообщало, что в городе Яворов Львовской области
Украины напали на сотрудника военкомата, пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.