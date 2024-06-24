https://ria.ru/20240624/ukraina-1955115490.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в понедельник объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:11
2024-06-24T17:11
2024-06-24T17:11
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в понедельник объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно ресурсу, тревога в Харьковской области прозвучала в 12.40 мск, в остальных указанных регионах - в 16.42. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, днепропетровская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровская область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу