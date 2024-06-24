https://ria.ru/20240624/ukraina-1955101181.html

В КНДР опасаются новой мировой войны из-за ударов ВСУ вглубь России

В КНДР опасаются новой мировой войны из-за ударов ВСУ вглубь России - РИА Новости, 24.06.2024

В КНДР опасаются новой мировой войны из-за ударов ВСУ вглубь России

Решение США разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории приведет к более мощному ответу со стороны России и может в итоге привести к РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:25

2024-06-24T16:25

2024-06-24T16:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

кндр (северная корея)

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сша

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Решение США разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории приведет к более мощному ответу со стороны России и может в итоге привести к новой мировой войне, считает заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. "За легкомысленной бравадой может последовать гром среди ясного неба. Если правители США продолжат, как сейчас, без разбора гнать Украину – свое орудие войны – на поле боя опосредованной войны Россией, то это неизбежно вызовет более мощную реакцию России. Это безусловно ухудшит обстановку в сфере безопасности в регионе и приведет лишь к самому худшему сценарию, который выльется в полномасштабное военное столкновение с Россией и новой мировой войне", - приводит текст заявления Пак Чон Чхона агентство ЦТАК. По его словам, из-за нарастающей с каждым днем антироссийской конфронтационной истерики Соединенных Штатов в Европе "царит атмосфера новой мировой войны". Пак Чон Чхон напомнил, что 18 июня помощник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киев может наносить удары американским оружием по любым целям в России. А 20 июня представитель Пентагона на пресс-конференции вновь допустил использование американских вооружений для нанесения ударов по любым точкам на территории России. При этом США поставили военную помощь "марионеточной клике Зеленского" на 100 миллиардов долларов, включая РСЗО, основные боевые танки, снаряды с обедненным ураном, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров. Вашингтон, по мнению зампреда ЦВК ТПК, пошел на разрешение наносить удары вглубь российской территории в связи неблагоприятным развитием ситуации на поле боя для "украинских неонацистов". Тем не менее, это "напрасные отчаянные меры", которые лишь обнажили "истинный облик жестокого маньяка, помешанного на конфронтации с Россией". "Стратегическая контратака России для защиты безопасности своей страны в ответ на нарастающую угрозу со стороны враждебных сил будет законным правом на самооборону, а любые ответные меры России – справедливым действием и последовательной самозащитой", - подчеркнул Пак Чон Чхон. Он отметил, что Россия сама определит, в какой форме наносить ответный удар, но КНДР в любом случае продолжит оставаться "вместе с армией и народом России, которые ведут справедливую борьбу за защиту своих суверенных прав и стратегической стабильности, территориальной целостности государства". Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи является главным консультационным механизмом по выработке военной политики партии. В ходе его заседаний принимаются важнейшие решения по управлению вооруженными силами в период между съездами партии, под руководством которой, согласно конституции страны, осуществляется вся деятельность в Корейской Народно-Демократической Республике. Председателем ЦВК ТПК является генеральный секретарь партии, а также председатель Госсовета и верховный главнокомандующий КНДР Ким Чен Ын. Ранее зампред ЦВК ТПК Пак Чон Чхон будучи в должности главы отдела военного управления Центрального комитета партии сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына во время его недельной поездки по Дальнему Востоку России в сентябре 2023 года. Он также участвовал в российско-корейских переговорах в Пхеньяне 19 июня, когда Северную Корею посещал президент России Владимир Путин. По итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, содержащий пункт о военной взаимопомощи. Документ еще предстоит ратифицировать парламентам обеих стран. Договор вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, кндр (северная корея), нато, сша