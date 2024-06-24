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На Западе сделали заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 24.06.2024 (обновлено: 17:02 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955091641.html
На Западе сделали заявление о НАТО и Украине
На Западе сделали заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 24.06.2024
На Западе сделали заявление о НАТО и Украине
Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада может привести к мировой войне, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."Сначала НАТО агитировало за... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:51
2024-06-24T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада может привести к мировой войне, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."Сначала НАТО агитировало за ненужную войну на Украине, решив расширить свое присутствие на заднем дворе России после того, как пообещало этого не делать", — говорится в публикации.Он добавил, что теперь НАТО хочет спровоцировать мировую войну, предоставив коррумпированной диктатуре Украины американское оружие для массовых убийств российских мирных жителей."Действительно, "оборонительный союз", — отметил Боуз.ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе сделали заявление о НАТО и Украине

Журналист Боуз: эскалация конфликта на Украине может привести к мировой войне

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада может привести к мировой войне, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

"Сначала НАТО агитировало за ненужную войну на Украине, решив расширить свое присутствие на заднем дворе России после того, как пообещало этого не делать", — говорится в публикации.
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Он добавил, что теперь НАТО хочет спровоцировать мировую войну, предоставив коррумпированной диктатуре Украины американское оружие для массовых убийств российских мирных жителей.

"Действительно, "оборонительный союз", — отметил Боуз.

ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.

В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
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