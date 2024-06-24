На Западе сделали заявление о НАТО и Украине
Журналист Боуз: эскалация конфликта на Украине может привести к мировой войне
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада может привести к мировой войне, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Сначала НАТО агитировало за ненужную войну на Украине, решив расширить свое присутствие на заднем дворе России после того, как пообещало этого не делать", — говорится в публикации.
"Сначала НАТО агитировало за ненужную войну на Украине, решив расширить свое присутствие на заднем дворе России после того, как пообещало этого не делать", — говорится в публикации.
Он добавил, что теперь НАТО хочет спровоцировать мировую войну, предоставив коррумпированной диктатуре Украины американское оружие для массовых убийств российских мирных жителей.
"Действительно, "оборонительный союз", — отметил Боуз.
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
"Действительно, "оборонительный союз", — отметил Боуз.
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.